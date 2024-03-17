Ürkmez’de iftar programı düzenleyen Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Adayı Aydın, Ürkmez’de düzenlenen Gönül Sofrasında ve sonrasında Ürkmezli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Ürkmezli vatandaşlar tarafından yoğun katılımın olduğu gönül sofrası sonrası sahnede bir konuşma yapan Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, 31 Mart sonrası yaşama geçirecekleri projelerle Ürkmez’in çehresini değiştireceklerini söyledi.



15 yıldır üvey evlat muamelesi gören Ürkmez’in 31 Mart tarihi itibariyle Belediye hizmetleriyle buluşacağını söyleyen Ahmet Aydın: “Ben ve arkadaşlarım 5 yıldır sizlere gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. 31 Mart’tan sonra Ürkmez’i Belediye hizmetleriyle de buluşturacağız” dedi.

“Biz iş yaparken bu bizim işimiz değil, bu İZSU’nun işi, o Büyükşehir Belediyesinin işi, şu Sağlık Bakanlığı’nın işi demiyoruz” diyerek Seferihisar’daki kurumlar arası diyaloğun önemine dikkat çeken Aydın: “Ben sadece belediye başkanı olmaya talip değilim; ben Seferihisar’ın şehri emini olmaya talibim. Bir Ürkmezli vatandaşımın sorunu, hangi kurumun yetki alanında olursa olsun benim sorunumdur. Bugüne kadar ben ve arkadaşlarım her ihtiyacınızda yanınızda olduk, bundan sonra da yanınızda olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da talep ve önerilerinize göre hizmetlerimize şekil vereceğiz. 31 Mart’tan sonra Belediye hizmetlerini de yanınızda hissedeceksiniz” dedi.



Seferihisar tarihinde ilk kez proje lansman toplantısı düzenlediklerini belirten Aydın: “Seferihisar tarihinin en büyük bütçeli projelerine vesile olduk. Bir yandan projeleri yaşama geçirirken yeni projeler için de çalıştık. Seferihisar tarihinde ilk defa bir belediye başkanı proje tanıtım toplantısı düzenledi. Projelerimiz öyle ilgi gördü ki, evlerde, kahvehanelerde, işyerlerinde konuşulunca diğer adaylarda proje lansman toplantısı düzenledi. Ancak bizim lansmanını yaptığımız projeler yıllardır üzerine çalışılan altyapısı yapılmış, birçoğunun kaynağı tahsis edilmiş projeler. Seçime 15 gün kala hazır stok görüntüleriyle yapılan projelerle siz halkı kandıramazsınız. Bu projeler bizim projelerimiz gibi ilgi görmez, vatandaş sizin bugüne kadar ne yaptığınıza bakar. Bizim Ürkmez’de ve ilçenin her noktasında yaptıklarımız ortada, biz de bu projeleri yaşam geçirmek için hazırlıklarımız, tecrübemiz, donanımımız ve birikimimiz var” dedi.

Ürkmez ve Doğanbey Payamlı Belediyeleri’nin kapanmasının ardından Ürkmez ve Doğanbey Payamlı’nın üvey evlat muamelesi gördüğü sözlerini tekrarlayan Aydın: “Eski köy ve belde olan mahallelerimiz de dahil olmak üzere Seferihisar’ımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sorunları bertaraf etmek için projelerimiz hazır. 31 Mart’tan sonra Ürkmez’i belediye hizmetleriyle buluşturacağız. Ürkmez Kapalı Pazar yeri ve Ürkmez Doğanbey Sanayi Sitesi projemiz hazır. Bu projelerin 31 Mart sonrası hemen temeli atılacak projeler. Kapalı Pazaryeri projesi 6 ayda tamamlanacak. Sanayi Sitesinde işyerlerini 2025 yılında kooperatif üyelerine teslim edeceğiz. Açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile yapacağız” dedi.

Yeni yapılacak hastane ile ilgili üzüntüsünü dile getiren Aydın: “5 yıldır, Seferihisarımıza ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir yeni hastane kazandırmak için mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’na arazinin tahsisini yaptırdık. Sağlık Bakanlığı’na konu ile ilgili kaynak aktarılmasını sağladık. Ancak Seferihisar Belediyesi’ni yönetenlerin beceriksizliği nedeniyle bir türlü imar planları tamamlamadı. Eğer imar planları öngörüldüğü sürede tamamlansa şu an hastane inşaatımız bitmiş tefrişatı ihalesi aşamasına gelecekti.” dedi.



‘Gönül Sofrası’na gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Ahmet Aydın, konuşmasının ardından esnaf ve ev ziyareti gerçekleştirdi.