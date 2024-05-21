Denizli, Türkiye'nin tekstil üretiminde lider şehirlerinden biri olarak HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'nda güçlü bir şekilde temsil ediliyor. 21-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Denizli'den katılan 103 firma damgasını vurdu. Bu firmalar, ev tekstili ve tekstil aksesuarlarından banyo tekstiline, nevresim ve mutfak tekstiline, havlu ve banyo ürünlerine, teknik tekstil ve pike'den çocuklar için organik ev tekstili ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi ürünlerini sergiliyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun da yer aldığı fuarda kendisine Denizli üzerine sorular yöneltildi. Zorlu, sorulan sorular karşısında Denizli'den övgü ile bahsetti.

Tekstil makineleri üretilmeye başlandı

Zorlu açıklamalarında, "Denizli biliyorsunuz ki tekstil ve sanayi açısından ilk 10'da sayılan şehirlerimizden birisi. Tekstil ile başlayan ağ şu anda daha da genişletilmekte. Ve hatta tekstil makinelerinin dahi üretilmeye başladığını görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Amerika'da Denizli'de üretilen havlular ile karşılaştı

Amerika'da üzerinde "Made in Turkey" yazısı bulunan ve bu havluların Denizli'de üretildiğini aktaran Zorlu, "Denizlililer ile iftihar etmek lazım. Ben Amerika'dan henüz yeni döndüm ve orada kullanılan havlular üzerinde "Made in Turkey" yazısını gördüm. Denizlide üretilen havlular kullanılıyordu." dedi.

Denizli'ye yeni bir yatırım söz konusu olacak mı?

Bu soruya karşılık Zorlu, "Denizli için şu an 1000 kişiyi istihdam ettiğimiz mevcut bir yatırımımız var. Teknoloji ve yenilikler ile birlikte yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ancak şu an için Denizli'ye yeni bir yatırımımız yok" açıklamalarında bulundu.