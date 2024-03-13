Özbey Mahallesi'nde Buluşma

AK Parti Torbalı Belediye Başkanı Özgür Erman Çağlar, Torbalı'nın Özbey Mahallesi'nde düzenlenen iftar sofrasında bölge sakinleriyle bir araya geldi. Seçimlere 18 gün kala yapılan buluşmada Çağlar, hizmet anlayışını vurgulayarak, "18 gün sonra Torbalı yepyeni bir sabaha, umuda, yeniliğe, hizmet dolu yılların başlangıcına uyanacak" dedi.

Mahalle Mahalle Geziler Devam Ediyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar buluşmalarını sürdüren Çağlar, dün gerçekleştirilen Özbey'deki etkinliğin ardından bugün de Karakuyu'da iftar sofrasına katılacak. Mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Çağlar, sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

"Biz Yaptık, Yine Yaparız"

Çağlar, hizmet anlayışını şu sözlerle açıkladı: "Bizim bir sloganımız var. Biz ne diyoruz, 'Biz Yaptık Yine Yaparız' diyoruz. Yaptığımız işler ortada. AK Parti olarak, 2014-2019 döneminde 5 yıl boyunca Torbalı Belediyesi'ni yönettik ve eserlerimizi herkes görüyor. Bizim yaptığımız hizmetlerin ve eserlerin değil üzerine koymak, bakımlarını yapamadılar."

Hizmette Eşitlik İlkeleri

Çağlar, Ahmetli'deki hizmet anlayışını örnek göstererek, "Bizim hedefimizde ne var? Önce insan. İnsana hizmet etmek, onun hizmetinde olmak en kutsal şeylerden birisidir. Biz hizmete talibiz. Az laf, çok iş diyoruz" şeklinde konuştu.

"TORBALI'YI 5 YILDIR CHP YÖNETİYOR, HİÇBİR İŞ YAPMADILAR, HEMŞEHRİLERİMİZİ HİZMETSİZLİĞE MAHKUM ETTİLER"

Torbalı'yı son beş yıldır CHP'nin yönettiğini ve ilçenin halinin ortada olduğunu hatırlatan Çağlar, "Ben hemşehrilerime soruyorum, Torbalı'nın yerel yönetiminden, belediyesinden memnun musunuz? Her gittiğim yerde bunu soruyorum. Bugüne kadar bir kişi çıkıp da memnun olduğunu söylemedi. Torbalı'nın yolları köstebek yuvası gibi, ilçemiz çukura ve kışın çamura yazın toza mahkum edildi. Torbalı'nın sokaklarında araba kullanmak ayrı bir maharet istiyor. Çukurlardan kaçmak, arabanın lastiğini yarmayıp alt takımını sağlam tutabilmek için sihirbaz olmanız lazım. Hemşehrilerimiz sivrisinekten, kokudan cam pencere açamadılar. Her yağmurda sokaklar göle döndü. Bunları hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Peki bütün bunlar ortadayken, Torbalı'yı kim yönetiyordu, Cumhuriyet Halk Partisi. Allah aşkına, kimse hemşehrilerimizin aklıyla alay etmesin. Torbalı'yı 5 yıldır yöneten siz olacaksınız, CHP'nin sorumluluk makamında İlçe Başkanı olarak 3 yıl görev yapacaksınız, sonra da hiçbir şey olmamış gibi, sanki başka partiden adaymış gibi projeler açıklayıp destek isteyeceksiniz. 5 yıldır aklınız neredeydi, yapsaydınız, elinizden tutan mı vardı. Yapmadınız, hizmet etmediniz. Bu ilçenin insanını, hemşehrilerimizi hizmetsizliğe mahkum ettiniz. Bu sorumluluktan kaçamazsınız, 31 Mart'ta bu hesabı ödeyeceksiniz" ifadesinde bulundu.

"1 NİSAN'DA GÖREVE GELİR GELMEZ KOLLARI SIVAYIP BAŞLIYORUZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR BELEDİYE YÖNETİMİNİ KURACAĞIZ"

Cumhur İttifakı olarak projelerini açıkladıklarını, kente ve insana dokunan projelerle "Geleceğe Koşan Mutlu Torbalı" hedefine yürüyeceklerini belirten Çağlar, "Biz hazırız. 1 Nisan'da göreve gelir gelmez kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Torbalı'yı çok ihmal ettiler, hemşehrilerimizi çok yalnız bıraktılar. Çok çalışacağız ve Torbalı'da herkesin mutlu olacağı bir yönetim anlayışını inşa edeceğiz. Ahmetli kırsal mahallemiz. Tarımın merkezi. Bereketli ovasıyla hepimizin gözbebeği. Tarımda devrim yaratacak projelerimiz var. Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı'nı kuruyoruz. Ücretsiz olarak tüm analizlerinizi yapacağız. Torbalı'ya, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin alım şubesini açacağız. Çiftçilerimize gübre ve fidan desteği vereceğiz. Hayvancılarımıza yem desteğimiz olacak. Köylerde hayvancılık yapmak isteyen ama durumu olmayan vatandaşlarımıza hayvan desteği vereceğiz. Soğuk Hava Deposu inşa edeceğiz. Ücretsiz kantarlarımız olacak. Her kesim için olduğu gibi çiftçi ve köylü için de çalışan bir Torbalı Belediyesi olacak. Bunun sözünü şimdiden veriyorum" dedi.