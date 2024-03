Ramazan ayının manevi atmosferinde, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Güzelbahçeli esnaflarla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi.

Güzelbahçe Esnafıyla Kaynaşma

Mustafa Günay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve ilçe örgütü, Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Veli Merttürk, meclis üyesi adayları, CHP Kadın ve Gençlik Kolları, ve Güzelbahçeli esnaflar katıldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Başkan adayı Mustafa Günay, iftar sofrasında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Güzelbahçe'nin kalkınması için el birliğiyle çalışma çağrısında bulundu. Esnaflarla samimi bir ortamda buluşan Günay, Güzelbahçe'nin geleceğine dair projelerini esnaflarla paylaştı.

Güzelbahçe'ye Hizmet Sözü

Günay, Güzelbahçe'nin sosyal, kültürel, ve ekonomik alanlarda daha da gelişmesi için çaba harcayacaklarını belirterek, esnafların da bu süreçte önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

‘Esnaf şehrin kalbidir’

Bugün burada, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlikte olmak için bir araya geldiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay, “Öncelikle, siz değerli esnaflarımıza, bu mübarek ayda bir araya gelerek iftar sofralarımızı paylaşma imkanı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ramazan, birlikte olma, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da güçlenmesi için bir fırsattır. Esnafımız, şehrimizin kalbidir. Sizler, ekonomimizin lokomotifi olarak, her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir ilçede yaşamamıza katkı sağlıyorsunuz. Ramazan ayı, birbirimize olan hoşgörüyü arttırmak, bir arada olmanın değerini kavramak, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirmek için bir fırsattır. Bugün burada bir araya gelerek, bu güzel atmosferi birlikte yaşayacağımız için çok mutluyum. Bu vesileyle, İlçemizin her bir esnafına teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin gayreti ve özverisi, ilçemizin daha da güzelleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Her biriniz, bu ilçenin gücünü temsil ediyorsunuz.