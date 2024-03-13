Ramazan ayının manevi atmosferinde, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Güzelbahçeli esnaflarla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi.
Güzelbahçe Esnafıyla Kaynaşma
Mustafa Günay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve ilçe örgütü, Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Veli Merttürk, meclis üyesi adayları, CHP Kadın ve Gençlik Kolları, ve Güzelbahçeli esnaflar katıldı.
Birlik ve Beraberlik Mesajı
Başkan adayı Mustafa Günay, iftar sofrasında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Güzelbahçe'nin kalkınması için el birliğiyle çalışma çağrısında bulundu. Esnaflarla samimi bir ortamda buluşan Günay, Güzelbahçe'nin geleceğine dair projelerini esnaflarla paylaştı.
Güzelbahçe'ye Hizmet Sözü
Günay, Güzelbahçe'nin sosyal, kültürel, ve ekonomik alanlarda daha da gelişmesi için çaba harcayacaklarını belirterek, esnafların da bu süreçte önemli bir rol oynayacağını ifade etti.
‘Esnaf şehrin kalbidir’
Bugün burada, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlikte olmak için bir araya geldiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay, “Öncelikle, siz değerli esnaflarımıza, bu mübarek ayda bir araya gelerek iftar sofralarımızı paylaşma imkanı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ramazan, birlikte olma, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da güçlenmesi için bir fırsattır. Esnafımız, şehrimizin kalbidir. Sizler, ekonomimizin lokomotifi olarak, her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir ilçede yaşamamıza katkı sağlıyorsunuz. Ramazan ayı, birbirimize olan hoşgörüyü arttırmak, bir arada olmanın değerini kavramak, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirmek için bir fırsattır. Bugün burada bir araya gelerek, bu güzel atmosferi birlikte yaşayacağımız için çok mutluyum. Bu vesileyle, İlçemizin her bir esnafına teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin gayreti ve özverisi, ilçemizin daha da güzelleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Her biriniz, bu ilçenin gücünü temsil ediyorsunuz.
Ramazan ayının getirdiği hoşgörü, sevgi ve paylaşma duygularıyla birlikte, birbirimize daha çok destek olacağımız güzel günler diliyorum. Bugün bizleri bir araya getiren Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Veli Merttürk’e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde güzel günler geçirmeyi diliyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.