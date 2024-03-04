AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında gençlere yönelik projelerini tanıttığı Gençlik Lansmanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, İzmir'i bir girişimcilik merkezi haline getirmek amacıyla İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracaklarını belirterek gençlere 150 bin TL'ye kadar destek sağlayacaklarını ifade etti.

Dağ'ın Gençlere Seslenişi

Hamza Dağ, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözüyle başlayarak, gençlerin ülkenin istikbalini şekillendirecek önemli bir rol oynadığını vurguladı. Gençlik Lansmanı'nda gençlere hitap eden Dağ, seçim kampanyası boyunca gençlerin beklentilerine önem vereceklerini ve projelerini gençlerle birlikte hayata geçireceklerini belirtti.

İzmir Girişim Sermaye Fonu ve 150 Bin TL Destek

İzmir'i girişimcilerin buluşma noktası haline getirmeyi hedefleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İzmir Girişim Sermaye Fonu'nun kurulacağını açıkladı. Bu fon aracılığıyla girişimcilerin projelerine destek sağlanacak ve gençlerin iş dünyasına adım atmaları teşvik edilecek. Dağ, genç girişimcilere sağlanacak destekler arasında 150 bin TL'ye kadar finansman desteği olduğunu belirtti.

Dağ'ın Geçmişi ve Vizyonu

Konuşmasında genç yaşta siyasete atılan biri olarak kendi deneyimlerini paylaşan Dağ, İzmir için birlikte hayalleri gerçekleştirecekleri yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını ifade etti. Milletvekili olarak görev yaptığı süre zarfında şehir ve gençlerin sorunlarına duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Dağ, artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak hizmete devam edeceğini belirtti.

'İZMİR, HER ALANDA ÖNCÜ OLMALI'

Toplantının, İzmir'in gençleri için neler yapacağını anlatmak amacıyla düzenlendiğini belirten Dağ“İzmir dinamik, üreten, sürekli gelişen bir şehir olmalıdır. İzmir, genç, zamanın ruhuna ayak uyduran, her alanda öncü bir şehir olmalıdır. Bunu başarabilmenin yolu gençlerimizi İzmir’in merkezine koymaktan geçer. Bu nedenle biz, inşallah göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizi gençler için kolay yaşanabilir, rahat hareket edilebilir, kendilerini güvende hissettikleri, her daim destek gördükleri, karar mekanizmasında yer aldıkları vazgeçilmez bir şehir kimliğine kavuşturacağız. Bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak projelerimizi 4 ana başlıkta topladık. Bunlar Gençlerimiz İçin Eğitim ve İstihdam Altyapısı, Kampüs, Gençlerimiz İçin Sosyal Altyapı, Gençler İçin Sosyal İmkânlar şeklinde olacak."

‘GİRİŞİMCİ GENÇLERE 150 BİN TL DESTEK’

Meydan Alsancak projesi içerisinde oluşturulacak bilişim vadisi ile İzmir’i inovasyonun merkezi haline getirileceğini anlatan Dağ, “Bilişim vadisinde hizmete sunacağımız yazılım geliştirme, iş geliştirme, kuluçka, oyun ve animasyon geliştirme merkezleriyle çeşitli alanlarda girişimcilik faaliyeti yürüten yeni firmalara destek olacağız. Mekân planlamasında girişimcilere ofis, sekretarya, muhasebe destekleri sağlayacağız. Vadi içerisinde oluşturacağımız ve yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere laboratuvar ve makine ekipman parklarıyla girişimcilerin çalışmalarını kolaylaştıracağız" dedi.

Dağ, konuşmasında istihdam ofisleriyle, yalnızca iş arayan ve işçi arayanları bir araya getirmekle kalmayacak, istihdam açığı bulunan alanlarda meslek kursları ile iş arayan gençlerin gelişmelerine destek olacaklarını da söyledi. İzmir'i bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracaklarını belirten Dağ, şöyle devam etti:

“Genç girişimcilerimiz fikirlerini gerçeğe dönüştürebilsin diye 150 bin TL geri ödemesiz finansal destek sağlayacağız. Girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağımız 'Yeni İşim, İlk Ofisim' projemizi hayata geçireceğiz. İzmir’imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme merkezleriyle, küçük esnaflarımızın ve startuplarımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz. Kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde girişimcilerimize maddi ve manevi destek sağlayacağız. Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz. Gençler üretimin merkezinde olacak, katma değer üretecek."

ALEV ALATLI ADINA KÜTÜPHANE

İzmir’de 3 farklı noktada 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim sağlanabilecek şehir kütüphaneleri kuracaklarını anlatan Dağ, “Bu kütüphanelerde çayı, keki ve çorbayı ücretsiz olacak şekilde gençlerimiz ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bu kütüphaneler, öğrencilerimizin uğrak noktaları haline gelecek. Bu kütüphanelerimizden birinin adına, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz hemşehrimiz bilge kadın Alev Alatlı’nın ismini vereceğiz" dedi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE YOL VE GIDA YARDIMI

Öğrencilerin temel derslerine yardımcı olmak ve sınav başarılarını artırmak adına Ödev ve Etüt Merkezleri kuracaklarını anlatan Dağ, gençlerin derslerini çalışacak, zorlandıkları konuları öğretmenlerine danışabileceğini ve öğrencilere online eğitim paketleri verileceğini belirtti. Dağ, “Şehrimizde bulunan 9 üniversitemizin ana kampüslerine yurtlardan ekspres ulaşım sağlayan ESHOT öğrenci hatları koyacağız. Böylece yurtlarda kalan kardeşlerimiz zaman kaybetmeden, konforlu bir şekilde okullarına varabilecekler. Eğitim kampüslerimizde başlatacağımız İzmir Büfe uygulamasıyla vize ve final dönemlerinde gece ders çalışan öğrencilere yönelik çay, kahve, çorba, gevrek ve boyoz ikramı sunacağız. Üniversitelerimize yakın bölgeler başta olmak üzere ihtiyaç olan bölgelerimizde öğrenci yurtları inşa ederek, genç kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını önemli oranda karşılayacağız" dedi.

İzmir Gençlik Merkezleri’nde gençlere kişisel gelişim programları sunacaklarını dile getiren Dağ, “Kariyer Planlama Ofislerimizde, tercihlerinde, kararsızlık yaşayan gençlerimize tamamen kendi ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun yönlendirmeleri sağlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yol gösterici olacağız. İzmirli gençlerin çeşitli kurumlarca yurt içinde ve yurt dışında başlatılan projelere katılabilmeleri için imkân ve kaynak oluşturacağız. Gerek Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında gerekse de protokolle anlaşma sağlanmış kurum ve firmalarda gençlerimize staj imkanı sunacağız" diye konuştu.

SPORA VE SANATA DESTEK

Gençlerin sağlığını, dinamizmini, enerjilerini korumak için İzmir Spor Ormanı oluşturacaklarını kaydeden Dağ, bu ormanda yürüyüş ve bisiklet yolları olacağını dile getirdi. Dağ, İzmir’e geniş kapsamlı bir E-SPOR Merkezi kazandırmayı planladıklarını da açıkladı. Her ilçede sanat merkezi kuracaklarını da anlatan Dağ, şöyle devam etti:

“Gençlerimizin ilçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağımızın müjdesini de vermek istiyorum. Bu akademiler, sanata ilgisi olan gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği eşsiz mekânlar haline gelecek. Bu merkezlerde amatör sanatçılarımıza özel; görsel sanatlar, sahne sanatları, ses sanatları, fotoğrafçılık eğitimleri, senaristlik ve yönetmenlik olmak üzere birçok branşta akademiler yer alacak."

Dağ, konuşmasında her sokak başında görülen 3’üncü nesil kahvecilere alternatif olarak, çok daha uygun fiyatlı 'KahvemİZ’leri faaliyete geçireceklerini belirterek, dünyanın farklı coğrafyalarına ait kahve aromalarını 'KahvemİZ' gençlerine sunacaklarını anlattı.

'GENÇ İZMİRİM' KARTA ÖZEL İNDİRİMLER

Daha önce ‘90 dakika’ uygulamasını geri getireceğinin vaadini verdiğini hatırlatan Hamza Dağ, Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacaklarını dile getirdi. Dağ, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu dönemde kaldırılan uygulamayı mart ayı içerisinde geri getireceğini söyleyerek bizim bu vaadimize bir TİK atmamızı sağladı. Genç İzmirim Kart sahibi olan kardeşlerimize elbette ekstradan bazı güzelliklerimiz olacak. Genç İzmirim Kart sahibi kardeşlerimiz aylık 200 TL ödeyerek sınırsız bir şekilde toplu ulaşımdan faydalanabilecek. Gençlerimiz şehir genelinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinde özel indirimlerden yine Genç İzmirim Kart sayesinde faydalanacaklar" diye konuştu.

Öğrenci İzmirim Kart sahiplerinin ise lise son sınıf öğrencilerine özel 5 bin TL teşvik ödülünden faydalanacağını söyleyen Dağ, “Yılda 4 kez tiyatro ve sinema biletini ücretsiz temin edecek. İzmir dışında okumaya giden üniversite öğrencilerimize yılda 1 kez İzmir gidiş dönüş otobüs biletini İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Öğrenci evlerindeki 25 metreküpe kadar doğal gaz ücretsiz olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. Belediyemize ait sosyal tesisler Öğrenci Genç Kart sahiplerine yüzde 20 indirimli olacak. 13 Şubat’ta bir müjdemiz olmuştu. Bu vaadi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehrimizde üniversite kazanan her gencimize 10 bin TL destek vereceğiz. Buna ek olarak, şimdi yeni bir müjdeyi duyurmak istiyorum; üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz. Bunun yanında özel yetenekli öğrencilerimize eğitimleri için gerekli destekleri sağlayacağız" dedi.

Görev süresi boyunca gençlerin en ön safta yer alacağının sözünü veren Dağ, “1 Nisan'dan itibaren gençlerin meselelerini önce gençler konuşacak. Biz biliyoruz, 100 yıl evvel istiklale nasıl gençlerin iradesi, fedakarlıklarıyla erişildiyse; istikbale de yine gençlerin enerjisi, vizyonu, fikirleriyle ulaşılacaktır. Biz inanıyoruz, Türkiye Yüzyılı Gençliğin Yüzyılı olacaktır. Biz farkındayız, İzmir, Gençliğin Yüzyılı'na öncülük edecektir" açıklamalarında bulundu.

Dağ, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. İzmir'de CHP seçmeninin baskın olduğu yönündeki soruya yanıt veren Dağ, "Sadece algıyla seçim kazanılmaz, olgu da önemlidir. Halkın terazisi doğru çekecek. Demokrasinin gereği biz kendimizi anlatıyoruz. İnşallah İzmirli hemşehrilerimiz teveccüh gösterecektir" ifadesini kullandı. (DHA)