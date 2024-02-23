Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek Karşıyakalıları dinlemeye devam eden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Türk Sanat Müziği konseri ile Ege Bölgesi Aydın Yörükler ve Efeler Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Anadolu'dan Türküler konserine katıldı. Çiftçioğlu, Tuna Kültür Derneği’nin arabesk-sanat müziği konseri provasında ise koro ile beraber türkü söyledi. Çiftçioğlu, belediye başkanı seçilmesi halinde kültür ve sanat alanındaki çalışmalara güçlü bir şekilde destek vereceğinin sözünü verdi.

YATIRIMLARI ARTIRACAĞIZ

Gelecek dönemde Karşıyaka’nın kültür ve sanat alanında daha öncü bir konuma gelmesi için yatırımlar yapacağını dile getiren Çiftçioğlu, "Belediyecilik; sadece yol yapmak, çöp toplamak ya da fiziksel yatırımlar gerçekleştirmekten ibaret değildir. Belediyecilik, sosyal yönden de insanlara dokunmak, yaşam alanı açmaktır. Karşıyaka’mızda yeni bir hizmet anlayışıyla hareket ederek tüm alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat noktasında da güçlü adımlar atacağız. Her yaş kesimine özel etkinlikler gerçekleştirecek halkımızın yaşamını renklendireceğiz. Kültür ve sanat etkinliklerine, sanatçılarımıza ve bu alanda faaliyetlerde bulunan derneklerimize daha fazla katkı sunarak, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi için yoğun bir çaba içerisinde olacağız" dedi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ

Karşıyakalıların istekleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Çiftçioğlu, "Yeni dönemde kültür ve sanat faaliyetlerine daha fazla yer vererek Karşıyakalılarla birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sosyal yaşamımıza katkı sağlayan ve birliğimizi pekiştiren kültür-sanata dair, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayacağız. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sanatta, sporda; kısacası her alanda Karşıyaka’ya nefes aldıracak, sorunları tek tek çözecek adımlar atacağız. Karşıyaka’ya hak ettiği yatırımları getireceğiz” diye konuştu.