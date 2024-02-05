31 Mart seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde de 2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye’de bir ilçeye aday gösterilen tek milletvekili olan AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün saha çalışmalarını Basmane ve Çankaya bölgesinde gerçekleştiren Çankırı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vatandaşların mevcut yönetime bakışlarının değiştiğini ve AK Parti’nin elinin güçlendiğini belirten Çankırı, “Biz altı senedir burada çok ciddi bir performans ortaya koyduk. Meclisin çalışmadığı her hafta sonu otuz ilçede bin 293 mahallede ziyaretlerimizi yapmıştık. İki dönemdir de vekil olmamızla tabi ki çok net bir şekilde fotoğrafı çekmiştik. Ama Konak sonuçta İzmir'in sıfır noktası dediğimiz, tüm başlangıçların olduğu, çoğu insanın buluşma yerlerinin olduğu şehrin en önemli statülerinin olduğu bir yer. O yüzden Konak benim için çok önemliydi. Hiç beklemediğimiz bir anda Konak'ta belediye başkan adaylığı oldu. Burada hizmet etmeye çalışacağız. Konak'ın problemlerini biliyoruz. Saha şu anda en uygun zeminde. Artık insanlarda ne olursa olsun, kimi koyarsak, kimi koyarlarsa koysunlar seçimi kazanırlar mantığı yok. Bir bıkkınlık var. O bıkkınlığın neticesinde de bizim daha öncesinde daha farklı şehirlerde yapmış olduğumuz hizmetleri bildiği için insanlar ‘Biz bu sefer AK Parti'yi, gerçek belediyeciliği deneyeceğiz' diyorlar. O yüzden ben kendimi ilçede hem de büyükşehir belediye başkan adayımızı çok şanslı görüyorum. Önümüzdeki hafta proje açıklanacak. Büyükşehir’in projelerinin çoğu Konak merkezli. İzmir tekrardan turizmin, ticaretin, tarımın bütün bileşenlerin, katma değer sağlayacak bütün bileşenlerin birleştiği bir yer haline gelecek” dedi.

EN BÜYÜK ŞİKAYET DOĞALGAZ VE ALTYAPI

Sahada en çok şikayet aldığı konulara da değinen Çankırı, "En çok şikayet doğalgaz ve altyapı konusunda. Kentsel dönüşümden dolayı doğal gazın gelmediği mahalleler var. Mahalle bazlı hepsinin farklı farklı şikayetleri var. Biz Konak'ı yedi bölgeye böldük. Gürçeşme'si, Göztepe'si ayrı. Alsancak’ı ayrı. O yüzden bölmüş olduğumuz bölgelerde vereceğimiz hizmetler de başka başka. Ama ortak problem; altyapı, ulaşım, trafik ve hava kirliliği" diye konuştu.



"RAKİBİM YOK"

CHP'nin Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınar Mutlu'yu kendine rakip görmediğini de dile getiren Çankırı, "Ben rakip olacağımızı hiç düşünmüyorum. Rekabet edeceğimizi de düşünmüyorum. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelen birisi. Eğer bu saate kadar hizmet edecek olsalardı zaten makamdayken hizmet edilirdi. O yüzden ben 'rakibim yok' diyorum" ifadelerini kullandı.

"İDDİALIYIM, KAZANACAĞIM"

2019 seçimlerinde Konak'taki CHP ve AK Parti arasındaki oy oranı farkının çok hızlı kapanacağını da kaydeden Çankırı, "Fark çok hızlı kapanacak. Fark yok olacak. Kazanacağım, iddialıyım" diye konuştu.

ÇANKIRI'DAN "BECERİKSİZLİK" ÇIKIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki karışıklığın İzmir'de seçime nasıl yansıyacağı noktasındaki soruya ise Çankırı, "Bizim tarafımızdan olumlu yansıyacağı çok net bir şekilde görünüyor. Çünkü biz aday çıkartana kadar kendileri aday çıkartmadılar. Biz de biraz geç açıkladık. Normal şartların biraz daha ilerisinde bir tarihte açıkladık. Biz belirlemeseydik belirleyemezlerdi. Şimdi çıkan adayları da gördük. Şimdi karalamak da olmaz. Seçim sathında kötü bir şey söylemek de istemiyorum. Göreceğiz. Tunç Soyer de 40 bin nüfuslu Seferihisar'dan geldi İzmir'e ama ne yaptı beş yılda? Vatandaş gördü. Değişim uygulandı. Eğer memnun kalsalardı o devam ederdi. Demek ki bir beceriksizlik söz konusu" ifadelerini kullandı.



