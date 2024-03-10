Erdoğan'ın Konuşması ve Deniz Yücel'in Eleştirisi

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen Büyük İzmir Mitingi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Ancak, bu konuşma üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile dikkat çekici bir eleştiri yaparak, "Erdoğan konuşuyor, alan boşalıyor" ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri Yaklaşıyor

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala, siyasi partiler İzmir'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, AK Parti'nin düzenlediği Büyük İzmir Mitingi, seçim atmosferini daha da kızıştırdı.

"ERDOĞAN KONUŞUYOR, ALAN BOŞALIYOR"

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP'li Yücel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündoğdu Meydanı'ndaki konuşmasını içeren videoyu paylaşarak, “Erdoğan konuşuyor, alan boşalıyor” dedi.

İşte CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in o paylaşımı: