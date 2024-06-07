AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay’ı sert bir dille eleştirdi.

"İzmir gündemi bilgi eksiklğiyle meşgul ediliyor"

Başkan Saygılı, Haber Ekspres Gazetesi’ne özel yaptığı açıklamlarda İZBAN tartışması üzerinden Cemil Tugay’a yüklendi. Saygılı açıklamalarında,

“İZBAN ülkemizde benzer taşıma modelleri içinde 136 km ile en uzun hatta sahip yolcu taşıma ağına sahiptir. Bugüne kadar; 41 istasyon, 219 vagonluk filo ve günlük 275 tren seferiyle 986 milyon 543 bin 538 İzmirliyi taşıdı. Bu rakamlar İZBAN’ın ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiğinin en somut örneğidir. Ancak son zamanlarda İzmir gündemini birçok bilgi eksikliğiyle haksız şekilde meşgul etmektedir.”

dedi.

“İZBAN’sız ek 2200 sefer”

İZBAN konusunda Cemil Tugay’ın sağlıklı bilgi aldığını düşünmediğini ifade eden Başkan Saygılı açıklamalarını,

“İZBAN günde 300 bin yolcu taşımaktadır, bugün İZBAN olmasa, ESHOT İZBAN’ın yerine günde 2200 ek sefer yapmak zorunda kalacaktı. Yakıt masrafından tutun da çevre etkisine, trafik kaosuna kadar ne kadar büyük bir sorun oluşturacağı net bir şekilde ortada yer almaktadır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki Büyükşehir Belediye Başkanının sağlıklı bir bilgi aldığını düşünmüyoruz. İZBAN’ın bakanlığa 911 milyon TL borcu olduğunu mecliste bizim grubumuz dile getirdi”

şeklinde sürdürdü.

“Samimiyetten uzak açıklamalarla çözüm bulunamaz”

İzmir’e özel destekler almaya hazır olduğunun altını çizen Saygılı,

“Bankalarla kredi yapılandırma sözleşmesini yine biz dile getirdik ve geçen dönem onaylamadıkları için trenleri alımı için kullanılan döviz cinsinden kredinin TL’ ye dönme sürecinden kendilerinin haberi yoktu. Neden bunları söylüyoruz; çünkü İZBAN gibi İzmir için önemi olan bu konuda; kamu önünde detaylı araştırma yapılmadan, gruplarımız arasında bir görüşme olmadan samimiyetten uzak açıklamalarla çözüm bulunamaz. Ben İl Başkanı olarak yapılan görüşmedeki yerimizde duruyorum. Önce Sayın Başkan ortağı olduğu şirketin yetkililerini çağırmalı, genel bir bilgi almalı. Daha sonra anlaşmaya vardığımız şekilde gruplarımız arasında görüşmeleri yapıp var olan sorunları çözmek için beraber Ankara’ya gitmeye, fazla bir ödeme varsa İzmir’e özel destekler almaya hazırım”

şeklinde konuştu.