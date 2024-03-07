AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Özcan Aydın tarafından ağırlanan Çankırı, seçim kampanyası ve beklentilerinden bahsetti. Önceki dönemlerin aksine İzmirlilerin bu seçimde kendilerine daha çok destek vereceğini ifade eden Çankırı, "Ziyaretlerimizde, esnaf gezilerimizde vatandaşımızın bize gösterdiği yakınlık ve ilgiden anlıyoruz ki seçmen bu kez tercihini hizmetten yana kullanacak" dedi.





"BU BİR GENEL SEÇİM DEĞİL"

Bu seçimlere genel seçim mantığında bakarak ideolojik düşünmenin doğru olmadığını vurgulayan Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, özellikle gençlerin artık hizmetten yana tercih yapacağını söyledi. Çankırı, "Ümitlerimiz dorukta. Bu sefer İzmir gerçekten tamam dedi, yeter artık dedi. Tercihleri 'Biz bu sefer ideolojik olarak oy vermeyeceğiz, kesinlikle hizmete oy vereceğiz' yönünde. Hem sahadaki çalışmalar, hem bize gelen dönüşler bu yönde. Z kuşağının en sevdiği adayım. Benim burada 4 bin yeni seçmenim var. İlk defa oylarını kullanacaklar. Gençler çok daha realist. Bu gençler ‘apolitik’ dedikleri kesim ama aslında ‘apolitik’ değil. 'Bana kim hizmet ediyorsa, teknoloji merkezi getiriyorsa, benim gelişimim için bir şey yapıyorsa ben onun yanında dururum' diyor. Gençler mantıklı bir şekilde bunun genel değil yerel bir seçim olduğunu ayırt ediyor" açıklamasında bulundu.



"HER SEÇMENİN BİZDEN İSTEĞİ FARKLI, BÖLGESEL ÇALIŞACAĞIZ"

Göreve geldikleri zaman her bölgeye ihtiyacına göre hizmet sunacaklarını dile getiren Ceyda Bölünmez Çankırı, isteklerin de bölgelere göre değişken olduğunu söyledi. Çankırı, "Her seçmenin isteği farklı. Gültepe’dekinin isteği farklı Alsancak’takinin isteği farklı. Şu ana kadar açıkladığımız projelerin hepsi elle tutulur ve yapılabilecek şeyler. Biz kimseye hayal sunmadık. Yapılabilecek şeyleri sunduk. Yeşildere’deki kentsel dönüşüm istiyor ama Alsancak’taki otopark istiyor. Fakat hepsinin ortak bir sorunu var o da altyapı. Göreve geldikten sonra vadettiğimiz hizmetleri gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde işe koyulacağız" diye konuştu.



"ANTALYA GİBİ YAPSINLAR İZMİR'E BİR KERE ŞANS VERSİNLER"

Sadace Konak özelinde değil İzmir'de de AK Parti'nin bu sefer daha güçlü olduğunun altını çizen Bölünmez Çankırı, "İzmirliler de Antalya'daki gibi yapsınlar, bu kente bir kere şans versinler. Biz gücümüzü gösterelim. Uzun yıllardır çözülemeyen sorunların, yapılamayan hizmetlerin nasıl kısa zamanda ve kolay şekilde gerçekleşeceğini birlikte görelim. Yetki tamamen seçmenin elinde. Anketlere göre ortaya çıkan tahminler bizim açımızdan gayet memnuniyet verici" dedi.