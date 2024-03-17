Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İl Gençlik Kolları'nın sahur programında gençlerle bir araya gelerek İzmir'de 7 gün 24 saat çalışacak kütüphane hizmeti vaat etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay programının ardından AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nın Konak ilçesinde bir otelde düzenlediği 'Gençlik Sofrası' sahur programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar'a, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak eşlik etti. Sahur programında konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu ve Türkiye Yüzyılı'na dair hedeflerini aktardı. Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, genç ve dinamik nüfusuyla artan enerji talebinin en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, öncelikli görevlerinin bu artan enerji talebini karşılamak olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin en önemli konularından birinin enerjideki dışa bağımlılık olduğunun altını çizen Bayraktar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye maalesef kullandığı enerjinin yaklaşık üçte ikisini ithal ediyor. Doğal gazın neredeyse tamamını, petrolün yüzde 92'sini, kömürünü ve madenlerini büyük bir kısmını maalesef ithal etmek yoluyla karşılıyor ve bu nedenle her sene biz enerjiye ve maden ithalatına 10 milyar dolarlık bir fatura ödüyoruz. Şimdi bu faturaları ödeyerek maalesef cari açık veriyoruz ve bu cari açık bizim ekonomimizdeki en kırılgan, bizi en zorlayan konulardan biri haline geliyor."

'TÜRKİYE 30 YILDA KARBON EMİSYONLARINI NÖTR HALE GETİRECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok büyük bir hedef koyduğunu belirten Bakan Bayraktar, dışa bağımlılığı ve artan enerji talebini azaltmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Bayraktar, "Türkiye önümüzdeki 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olacak. Ne demek? Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek ve daha çevreci, daha yeşil daha çok yenilenebilir enerjiyi kullanan bir ülke haline gelecek" dedi.

'KARADENİZ'DE VE AKDENİZ'DE GİDİLMEDİK YER ADETA BIRAKMADIK'

İzmir'de rüzgar enerjisinin yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, jeotermal, biokütle enerjisinin mutlaka en üst seviyede ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ülkenin doğal gaz ve petrolde olan dışa bağımlılığını düşürmek için milli enerji ve maden politikası vizyonu çerçevesinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Bayraktar, "Akdeniz'de, Karadeniz'de doğal gaz ve petrol araması yaptık. 2016'da kendi gemilerimizle başladığımız ve şu anda dünyanın en büyük filosuna sahip olduğumuz Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle Karadeniz'de ve Akdeniz'de gidilmedik yer adeta bırakmadık" diye konuştu.

Çalışmaları gece- gündüz devam ettirdiklerini söyleyen Bayraktar, birilerinin bulamazlar, yapamazlar demelerine rağmen Karadeniz'de, Sakarya gaz sahası adını verilen sahada 2 bin 100 metre deniz derinliğinde gazın bulunduğunu borularla, Zonguldak Filyos Limanı'na getirildiğini ve Türkiye'de 1,4 milyon hane halkına yetecek kadar doğal gazı ürettiklerini söyledi. Ayrıca Şırnak'ta, Gabar'da günde 37 bin varil petrol üretildiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, şöyle dedi:

"İnşallah 2024 sonunda bunu 100 bin varile çıkaracağız ama ülkemiz çok büyük, ekonomimiz büyüyor, ihtiyaçlarımız artıyor. Dolayısıyla bizim daha çok Gabar keşfine daha çok Sakarya gaz keşfe ihtiyacımız var. Gece- gündüz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Biz 2053'te, yani önümüzdeki 30 yılda hem karbon nötr olmak hem de Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılığımızı bitirmek hedefiyle yola devam edeceğiz."

Bakan Bayraktar, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele edebilmesi için mevcut nükleer gücün 3 kat artırılması gerektiğini vurguladı. Nükleer enerji alanında da Mersin Akkuyu'da nükleer santral yaptıklarını belirten Bayraktar, "2010 yılında uluslararası anlaşma yoluyla Rusya Federasyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde biz şu anda Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapıyoruz. Kimileri bize nükleer santral yapmayın, nükleer ihtiyaç yok, gerek yok şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli derken ne oldu biliyor musunuz? Sadece birkaç ay önce Dubai'de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda bütün dünyanın gelişmiş ülkeleri dediler ki, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele edebilmesi için küresel ısınmayla mücadele edebilmesi için mevcut nükleer gücü 3 kat artırması lazım. Türkiye'nin de bu kapsamda nükleer enerjiye sahip olması lazım. Gelişmiş ülkelerde ne varsa Avrupa'nın ortasında Fransa'da ne varsa Amerika'da, Çin'de ne varsa Türkiye'nin de ona sahip olması lazım" dedi.

Bakan Bayraktar, İzmir'de de Türkiye vizyonuna sahip bir belediyeciliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ'ın projelerindeki inovasyon örneklerini beğendiğini ifade ederek, konuşmasını sonlandırdı.

'24 SAAT ÇALIŞAN; ÇAYI, ÇORBASI, KEKİ ÜCRETSİZ OLAN KÜTÜPHANELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ ise gençler için çok önemli projelerinin olduğunu, İzmir'de 7 gün 24 saat çalışacak kütüphane hizmetini, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını söyledi. Kütüphaneler hakkında bilgi veren Hamza Dağ, "1 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak önce üniversite etrafında dev mekan tarzı 7 gün 24 saat çalışan; çayı, çorbası, keki ücretsiz olan kütüphaneleri hayata geçirecek ve gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEK

Üniversiteyi kazanan gençlere destek olacaklarını ifade eden Hamza Dağ, "İlk defa üniversiteyi kazandığında kardeşlerimiz ne yapacağız düşüncesinde, anne- babaları ne yapacağız düşüncesinde oluyorlar. Onun için dedik ki biz bir can suyu verelim. İzmir'de yaşayıp da üniversiteyi kazanan genç kardeşlerimize ilk yıl için 10 bin lira destek ödemesi yapalım dedik. Ayrıca, İzmir'de gençlerin her sınavda başarılı olmasının en büyük arzumuz, LGS, AYT, TYT ve üniversite sınavlarında ilk 1000'e giren İzmirli gençlere 50 bin lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, seçim kampanyası için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, gençlere programa ilgisinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, Bakan Bayraktar'a İzmir Saat Kulesi'nin minyatürünü hediye etti.