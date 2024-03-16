Özgür Özel, AK Parti'nin Kalesinde: Emekliler İçin Çağrıda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı Çekmeköy-Samandıra 1. Etap açılışında bir araya geldi.

İstanbul'da düzenlenen metro açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın her şeye para bulduğunu ancak emekliler için kaynak ayırmadığını ifade etti.

Emekli maaşlarına ilişkin çağrısını bir kez daha gündeme getiren Özel, "Emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın çalınıyor" şeklinde konuştu.

Bu sözlerle AK Parti hükümetini eleştiren Özgür Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları vurguladı ve daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

"HERKESE PARA BULUP EMEKLİYE PARA BULAMAYAN ERDOĞAN..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese para bulduğunu söyleyen Özel, "Emekli, herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta sesini duyuracak" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğretmen çocuğu olarak, buradan öğretmenleri selamlıyorum; emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki; bunlar size sahip çıkmayacaklar. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı var da, atanamamış. Atanmayan öğretmen yok, Erdoğan'ın sahip çıkmadığı, mülakatla elediği, ayrımcılık yaptığı öğretmen var."

Öte yandan Özgür Özel, "İstanbul'da yeni bir hikayemiz var. Adaylarımız hizmet etmeye, çalışmaya geliyor" diye konuştu.