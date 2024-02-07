AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 3. Sanayi Sitesi Oto Tamircileri Kuru Fasulye Etkinliği'ne katıldı. Burada sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelen Dağ, "Ben sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip değilim. Ben bu şehrin şehr-i emini olmaya talibim. Nasıl Hamza Dağ'ı milletvekiliyken üçüncü sanayinin sokaklarında gezerken görmüş iseniz yine Hamza Dağ'ı yanında iki, üç danışmanıyla, korumasız, hiçbir şey olmadan nasıl genel başkan yardımcısı, milletvekiliyken böyle gezdiysem yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda şu derenin kenarında, iç sokaklarda bu kardeşinizi göreceksiniz. Konuşup istişare edip adımlarımızı atacağız. Belediye başkanı olmakla şehr-i emin olmak arasındaki fark budur" diye konuştu.



DESTEK İSTEDİ

Bugüne kadar sanayi esnafının taleplerini çözmeye gayret ettiklerini aktaran Dağ, "Şimdi biz on iki yıllık milletvekilliği tecrübesi, yedi yıllık genel başkan yardımcılığı; Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcılığı, tecrübesi ile yeni bir yürüyüşe, yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol bugüne kadar yaptıklarınız bugüne kadar kurduğumuz iletişimin bir üst seviyeye yükseltilmesi. Biz bugüne kadar sizlerle nasıl bir iletişim kurarak sorunlara çözüm üretme noktasında adımlar atmış isek ve bunu yaparken de size bir vekiliniz olarak ricacı bir makamda bulunarak ricayla, birebir takiple yapmış isek şimdi 1 Nisan'dan sonra inşallah 6 tane sanayi sitemizin tamamından güçlü destekle icracı bir görevle bunları yapmak istiyoruz. Bakın bir icracı görevdi elinizde milletvekilliği vardı, tamam ama hep birilerine rica eder pozisyonundaydık. Ve bunları hep yerine getirdik. Ama bizim artık İzmir'de birtakım meseleleri tamamen aşmak için bu anlamda icracı işler yapmamız lazım. Sanayi gezdiğimde bizimle ilgili taleplerimizin birçoğu ne yazık ki belediyelerle ilgiliydi. Ve bir tarafımız hep eksik kaldı bu sebeple. Orada da ricayla, şahsi ilişkilerimizle çözebilir miyiz diye baktık. Ama bu şehrin sorunlarını, kronikleşmiş sorunlarını beş yıl sadece imaj çalışmalarıyla, sadece palyatif çözümlerle bitirebilmemiz mümkün değildir artık. Biz bu şehrin çözümlerini temel bazı atacağımız adımlarla çözme noktasında olmak zorundayız. Bunun için de ben bu şehirin her bir sokağında izi olan ve bu şehrin sevdası olan, bu şehire hizmet etme aşkı olan, dört evladıma nasıl bakıyorsam bu şehre de bu şehrin evlatlarına da bu şehrin insanlarına da aynı nazarda bakan biri olarak sizden 31 Mart'ta bugüne kadar verdiğinizin çok çok ötesinde çok güçlü bir destek, güçlü bir ses talep ediyorum" dedi.

"MESLEK KURSLARI AÇACAĞIZ"

Konuşmasının devamında sanayi esnafının istihdam sıkıntısına değinen Dağ, "Şu anda her yerde en büyük gördüğümüz eksiklik; mesleksizlik. Bize en çok söylenen, en çok talep edilen nokta; 'biz işçi arıyoruz, çırak arıyoruz, kalfa arıyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız son dönemde bu alandaki açığı kapatmak için ciddi bir çalışma içinde. Bunları sizler biliyorsunuz. Lise üçte olanlara asgari ücretin üçte biri, lise dörtte olanlara asgari ücretin ikide biri gibi destekler var. Biz buna nasıl destek verebiliriz? Hükümet tabii ki bunu yapacak. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda biz nasıl destek verebiliriz diye düşündüğümüzde biz meslek kursları açacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında birçok evladımızın özellikle yanlış yollardan da uzaklaşması için ve aynı zamanda da topluma gerçekten kazanılması noktasında sosyal bir belediyecilik kapsamında hükümetin yapmış olduğu bu işlerin karşılık yanında biz de kesinlikle meslek kurslarını daha da ileriye götürecek işler yapacağız. Bunu teşvik edeceğiz. Bunun takipçisi olacağız. Çünkü bugün nerede karşılaşsak, nereye gittsek sanayide, berberde de organize sanayide de bunlarla karşılaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü inşallah bir lansmanla İzmir'e dair projelerimizi paylaşacağız" diye konuştu.



VAATLERİNİ YENİLEDİ

Sanayi esnafıyla buluşmasında toplu ulaşımda 90 dakika ve su ücretlerine ilişkin vaatlerini de yenileyen Dağ, "1 Nisan'da bu kardeşiniz, bu evladınız büyükşehir belediye başkanı olduğunda 90 dakika uygulaması yani toplulaşmayı ilk bildiğinizde ödediğiniz ücretten sonra doksan dakika boyunca herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Yine sahada gezdiğimizde halkımızdan şununla karşılaştık: 'Kardeşim eskiden cereyan parası su parasından fazla gelirdi, şimdi su parası cereyan parasından fazla geliyor.' Her mahallede bu şikayetle karışılaştık. İzmir, Türkiye'de suyu en pahalı kullanan şehir. Biz bunu inşallah göreve geldiğimizde su ücreti yüzde 50 oranında indirmek suretiyle yarı yarıya düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

DAĞ'DAN DÖNÜŞÜM ÇIKIŞI

Sanayi sitelerinin dönüşümüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu konuyu istişare ederek çözeceğiz. Biz 1 Nisan'dan sonra bu konuda başkanlarla oturacağız, sizlerle oturacağız. 'Talebimiz burada kalmak' derseniz problem yok. Yenilemek mi? Ona da bakacağız. Başka talepler olursa onlara da bakacağız. Yani ben buranın esnafını tanıyorum. Biz her işimizi danışarak, istişare ederek ve iletişim kurarak yapacağız. Samimiyetimiz; sizin daha iyi ortamlarda yaşamanız, daha iyi ortamda çalışmanız ve daha bereketli para kazanmanız. Bu samimiyeti ortaya koyarak Allah'ın izniyle danışarak bu noktada atmamız gereken adımlar varsa atacağız" ifadelerini kullandı.



