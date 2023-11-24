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AK Parti TBMM grubu, Meclis Başkanlığı'na 80 maddeden oluşan kanun teklifi sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Güler, hazırlanan kanun teklifinin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için büyük gayret sarf ettiklerini belirterek, "Bu hedeflerin, amacımızın ne olduğuna dair birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak. İhracatın desteklenmesiyle büyümeye katkıda bulunmak, ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamak, TL enstrümanlarına yatırım yapılmasını teşvik edilmesini sağlamak, mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak, gelişen teknolojiden yararlanarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak, vergi güvenliğinin sağlanmasını devam ettirmek, bazı indirim ve istisnaların da bundan sonraki dönemlerde kaldırılmasını sağlamaya gayret ettik" diye konuştu.



'PARA CEZASI ÜST SINIRLARIN ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLDÜ'



Teklifin 6 maddesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı doğrudan ilgilendirdiğini aktaran Güler, "Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanları ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırının artırılması, izinsiz yolcu taşımalarıyla taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasının can güvenliği bakımından yarattığı tehlikenin yüksek olması nedeniyle, cezaların artırımlı uygulanması ve idari yaptırımlarının caydırıcılığının artırılması amacıyla değişiklik yapılmaktadır. 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının artırılması ve yabancı plakalı taşıtların, cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi gibi maddeler kanun teklifimizde yer alıyor" dedi.



'SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ KAZANÇ İSTİSNASI KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR'



Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelir ve kurumlar vergileri kanunlarında yer alan yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasının, tüm mükellefler için Türkiye'ye getirilme şartıyla yüzde 80'e çıkarıldığını belirtti. Güler, "Teklif, sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesini de önermiş oluyor. Ayrıca ihracatın teşviki amacıyla dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçı ve tedarikçilere 5 puan Kurumlar Vergisi indirimine de bu kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında, gelir ve kurumlar vergileri mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı dövizi ülkeye getirmeleri şartıyla istisna edilmesi, deprem afetlerine bağlı olarak yapım işlerinin, girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana geldiği dikkate alınarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır" ifadelerini kulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nca takibi yapılması öngörülen maddeye değinen Güler, "Uzun sürmesi muhtemel adli süreç esnasında yasa dışı üretim, satış faaliyetlerini devam ettirme ihtimaline karşılık kamu zararını önlemesi amacıyla kaçakçılık fiillerinde soruşturma veya kovuşturma başlatılması durumunda faaliyetlere ilişkin verilen belgelerin askıya alınması hususu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği gerekçeler kapsamında yeniden düzenlenmiş bulunuyor" dedi.



ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ



Açıklamanın ardından soruları yanıtlayan Güler, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin TL ikramiye ile ilgili ödemenin çalışan emeklilere de ödenmesi için çalışma başlatıldığını belirterek, "Bu konuda çalışılıyor. Her yönüyle çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre bir program yapılacaktır. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı" ifadelerini kullandı.