AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Alsancak’taki İzmir Kültür ve Sanat Fabrikasında gençlerle buluştu. Jak Eskinazi’nin eğitim politikalarıyla ilgili yaptığı eleştirilerden sonra CHP’li siyasetçilerin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in verdiği tepkiye de cevap veren Eyyüp Kadir İnan; “Bizim ülkemizin gençleri için çocukları için yaptıklarımıza İsrail Fahri Konsolosları dil uzatamaz. İzin vermeyiz. İsrail'in Fahri konsolosunun bizim eğitim politikalarımıza dil uzatması bizim için doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. İsrail Konsolosuna sahip çıkanlar, ne İzmir'e ait ne de bu millete. Kendi partisi tarafından bile sahip çıkılmayan Tunç Soyer, sen bizi tehdit etmeye cüret edemez.” dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kollarının düzenlediği “Gençlik Aşkıyla İzmir” programında gençlerle bir araya gelen İnan, üniversiteli gençlerin birbirinden farklı sorularını cevapladı.

Programın başında söz alan Eyyüp Kadir İnan, toplantının gerçekleştiği İzmir Kültür ve Sanat Fabrikasının hizmete girme serüvenini hatırlattı: “Talatpaşa Bulvarından her geçtiğimde mevcut alanın atıl ve mezbele hali bizi çok üzüyordu. İzmir İl Gençlik Kolları Başkanıyken İzmir Milletvekillerimiz ve Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber buranın gençlere özel bir yapı olması gerektiğini istedik. İstanbul’da ve Ankara’daki gençlik kütüphaneleri, etkinlik alanları maalesef İzmir’de yoktu. İzmirli gençlerin vakit geçireceği bir sosyal mekana dönüştürdük. Bugün burada beraberiz. Buraya ilk girdiğim haliyle, bugünkü hali karşılaştırılamaz.”

CHP, İzmir’in 30 ilçesinde maalesef bir tane bile Gençlik Merkezi yapamadılar

Bir gencin AK Partinin yerel yönetim politikalarında gençlerin nasıl bir yerinin olduğunu sorması üzere, Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir zaman başarılı bir belediyecilik gösteremediğini söyleyen AK Partili İnan; “Vatandaşa hizmet götürme, gençlerle iletişim kurma işi AK Partinin işi. Biz millete hizmet serüvenimize Belediyecilik ile başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, millete hizmet etmeye Belediye Başkanlığıyla ile başlamış tek lider. CHP kendisini modern ve çağdaş olarak tanıtan bir parti ama İzmir’in 30 ilçesinde bir kütüphane yapamamış bir parti. AK Partinin gençlik yatırımları, ultra teknolojik hizmet alanları, sosyal loungelarla ve workshoplarla dolu tesislerden ibarettir. Sadece İstanbul’un Fatih ilçesinde 11 gençlik merkezi var. Onlar, İzmir’in 30 ilçesinde maalesef bir tane yapamadılar. Ama onlara kalırsa onlar ilerici, biz gericiyiz. Biz inşallah Hamza Dağ başkanımızla bu tesisleri İzmir’e kazandıracağız.”

İzmir’e özel eğitim politikalarıyla ilgili bir soru üzerine Eyyüp Kadir İnan şu şekilde cevap verdi: “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, dün ve bugün İzmir'de yoğun mesai harcadı. Şehrimizin tüm kesimleriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnaflarımızla, teşkilatımızla, öğrencileriyle bir araya geldi. Kendisine hemşehrilerimizin taleplerini aktardıktan sonra, Bakanımız İzmir'deki derslik sayısının 30 binden 33 bine çıkarılacağını kamuoyuna aktardı. Ayrıca, turizm sektörünün temsilcileriyle yaptığımız buluşmalarda sıklıkla dile getirilen bir ihtiyaca karşılık Sayın Bakanımız kıymetli bir müjde verdi. Bünyesinde mutfak sanatları, buna ilişkin servis programı ve turizm işletmeci bir bölümü olan bir gastronomi lisesi İzmir'e kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e hemşehrilerim adına çok teşekkürü bir borç biliyorum.”

Oyuncu ve yönetmen bir gencin kendisini Konak Kısa Film Festivaline davetine ise AK Partili İnan “Tabi ki gelirim, çok memnuniyet duyarım” şeklinde karşılık verdi. İnan’ın bu karşılığı salonda olumlu bir hava estirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, gençlere okul hayatlarında, kariyerlerinde ve sosyal hayatlarında faydalı olacak tavsiyelerde de bulundu.

Biz o çok konuşulan ‘Z Kuşağı’ propagandasını yıktık

İzmirli gençlerin AK Partiye önyargısının olmasıyla ilgili bir gencin sorusu üzerine İnan; “Bugüne kadar CHP, kendi menfaatleri için bizim hakkımızda korku pompaladı. Hakikati her zaman çok farklı yansıtmaya çalıştı. Bizim de kendimizi anlatamadığımız zamanlar belki vardır. Ama biz o çok konuşulan ‘Z Kuşağı’ propagandasını yıktık. 14-28 Mayıs seçimleri de bu önyargının artık kalmadığını bizlere gösterdi. Onlar ideolojik bir vesayet kurmaya çalışıyorlar ama hayat görüşleri olarak aramızda bir farkın olmadığını artık hepimiz gördük. Ben İzmir’in tüm gençleriyle iletişim kurabilmiş, İzmir’in tüm sosyal mekanlarını bilen, Bostanlı’yı da Bergama’yı bilen bir milletvekiliyim. İzmir’i bu kadar iyi bilen biri olarak AK Parti 1. Sıra milletvekili adayıydım. Onların adayları ise bir gece dahi İzmir’de kalmamış isimlerdi.” dedi.

” Bizim ülkemizin gençleri için çocukları için yaptıklarımıza İsrail Fahri Konsolosları dil uzatamaz. İzin vermeyiz"

Programın sonunda Jak Eskinazi’nin eğitim politikalarıyla ilgili yaptığı eleştirilerden sonra CHP’li siyasetçilerin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in verdiği tepkiye de cevap veren Eyyüp Kadir İnan; “Bizim ülkemizin gençleri için çocukları için yaptıklarımıza İsrail Fahri Konsolosları dil uzatamaz. İzin vermeyiz. İsrailin Fahri konsolosunun bizim eğitim politikalarımıza dil uzatması bizim için doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. İsrail Konsolosuna sahip çıkanlar, ne İzmire ait ne de bu millete. Kendi partisi tarafından bile sahip çıkılmayan Tunç Soyer, sen bizi tehdit etmeye cüret edemez.” dedi.

Müzikle olan bağıyla alakalı bir soruya da, müziğin evrenselliğinden ve eğlence sektörüyle ilgili yapacağı çalışmalardan bahseden Eyyüp Kadir İnan, İzmir’i müziğin merkezi haline getireceklerini kendisinin de Partisinin seçim kampanyalarında müzik yönünden gençlerin büyük katkı koyduğunu aktardı.

Biz milletle kavga etmeyen bir partiyiz

Adayların nasıl belirlendiği üzere gelen bir soruya; “Biz milletle kavga etmeyen partiyiz. Türkiye’de siyasetin yönünü de millet belirler. Demokratik olgunluğu da yüksek bir toplumuz. CHP ise hiçbir zaman milletle anlaşma sağlayamadı. Çünkü damarlarında her zaman bir vesayet genetiği oldu. Bu tavırlar da her zaman sandığa yansıdı. Biz adaylarımızı millete sorduğumuz için o adaylar sandıktan çıktı. Kendileri ise hiçbir zaman dinlemediği için sandıkta kaybettiler.” dedi.