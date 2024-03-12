İzmir İş Dünyası buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, trafik çilesini vurgulayarak, "Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa’nın İzmir’e en yakın noktasında oturuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Özgür Özel'in bu sözlerine hızlı bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Özel'e cevap veren İnan, Sabuncubeli Tüneli'nin açılışından hatıra fotoğrafını paylaşarak, "Tarihi İtiraf! Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk" dedi.

İnan: Sabuncubeli Tüneli Çözüm Sundu

Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesini Sabuncubeli Tüneli sayesinde olduğunu vurgulayan İnan, "İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya düşürdük. Keyfini çıkar" dedi.