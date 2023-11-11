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İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Soyer'in 5 yıllık belediye başkanlığı sonunda İzmir halkı için hiçbir hizmet üretmediğini savundu.

İzmir'in "CHP belediyeciliğinden bu dönemde de zarar gördüğünü" belirten İnan, şunları kaydetti:

"2019'da masallarla ve şatolarla başlayan sürecin sonuna geldik. 2019’a dönüp bakalım. Vaatlerle, ışıltılı kampanyalarla başlayan süreçte beş yılın sonunda en büyük mağdur gençler oldu. Diğer illerde genç arkadaşlarımız türlü türlü imkanlara kavuşurken İzmirli gençler mahrumiyet yaşadı. Söz verilen gençlik merkezleri, kütüphaneler için tek bir kazma bile vurulmadı. Tam aksine gençlerin gündelik hayatı sürekli olumsuz etkilendi. Kirlilik, kötü kokunun yanında her geçen gün geriye giden toplu ulaşım, bu şehrin hafızasından silinmeyecek."

Soyer'in gençler için icraatının olmadığını savunan İnan, "Şimdi 2 kahve bardağıyla şunu, bunu yapacağım... Adaylığının tartışmalı olduğu bir dönemde gençleri manipüle etmeye kalkışma. 'Gençlerin demokrat dedesi' diye gençlere sundukları bayatlamış kişiyi dil çıkartarak gönderdiler. Seni de 'Çav Bella' ile uğurlarlar." ifadelerini kullandı.