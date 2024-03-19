Yine kurgulanmış bir kriz oluşturduğuna dikkat çeken Saygılı, “İlçe Başkanımız Mehmet Metin Yüğrük’e iftira atmak suretiyle, kuyruklu yalanlı bir seçim propagandası izledik. Bando şefi de olan Muhtar Adayı Aytekin Özen’in iftirasından ibaret olan bu yaşananlar, yaklaşan ve sükunetle ilerleyen seçim sürecini baltalamaya çalışanların eseridir. İzmir Marşı da dağlarımızda açan çiçekler de hepimizindir.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Metin Yüğrük’ün tören sırasında bandoda görevli iki kişinin aralarındaki tartışmaya müdahale ederek, törenin başlayacağı hatırlatması dışında yaptırım sergilemediğinin altını çizen Başkan Saygılı, “İlçe Başkanımızın Marşın çalınmasına bir müdahalesi olsaydı, kıyamet orada kopardı. Saatler sonra, kendisinin bandocu arkadaşlarımıza yüksek ses uyarısını kullanmak akıllarına gelmiş. Neden? Çünkü; Seçime 12 gün kaldı ve malzemeye ihtiyaçları var. Bunu da en iyi bildikleri yöntemle, provokasyonla yapmayı akıl etmişler. Buna pabuç bırakmayız. Kendilerine yontmaya çalışmak en maharetli oldukları iş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve milli değerlerimizi istismar ederek attıkları bu iftira; kendi ayaklarına dolanacaktır. İlçe Başkanımızın tören öncesi yaşanan tartışmayı bitirmeye çalışmasını, farklı boyutlara çekmek hiçbir ahlaka sığmamaktadır.” dedi.

"Bu kez işe yaramayacak"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Muhtar Adayı Özen’in ve cesaret aldıklarının Torbalı’da halkın değerlerini ve hassasiyetlerini, olmamış bir olayı olmuş gibi gösterme pahasına kullandıklarını söyleyerek; “Bu kez işe yaramayacak. Bu kez Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal ile kahraman şehitlerimiz üstünden prim yapmalarına İzmir izin vermeyecek. Torbalı’daki kurmaca tartışmaya sırtını dayayarak buradan kendisine paye çıkarmak isteyenlere sesleniyorum. Boşuna heveslenmesinler, çünkü bu kez oyunlarını halkımız da görüyor. 31 Mart sandığına günler kala, ne yaparız da rüzgârın yönünü değiştiririz telaşlarını anlamaya çalışıyoruz. Ancak, bunu ezberledikleri yalanlar ve baştan sona iftiralarla yapmaya çalışmaları artık tedavülden kalktı. Siyaset dili, etiği ile sükunetle ve yapıcı bir şekilde yürütmeye çalıştığımız kampanya sürecini gölgeleyemeyecekler.”