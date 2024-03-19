İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise, "İşçilerimizin emek karşıtı politikadan zarar görmesini sağlayacağız. En iyi TİS'i yapmak için uğraşacağız. Sendikalar sadece pazarlık yapan kurumlar değil, demokrasi mücadelesi veren örgütlerdir. Bu alanda da önemli işler yapacağız. Kamu kurumları vergilerle hizmet için çalışır. biz gecemizi gündüze katarak en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Biz hep beraberiz. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi hepimiz beraberiz ve birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

BERİVAN KAYA/EGEPOSTASI- DİSK Genel-İş İzmir şubesi, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adaylarıyla buluştu. Büyük işçi buluşmasına CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Kani Beko, önceki dönem İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve binlerce işçi katılım sağlarken, buluşma miting havasında gerçekleşti.

MEMİŞ'TEN SANDIK ÇAĞRISI; BİZE EMANET

Belediye başkan adaylarını tek tek tanıtan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, " Biz yıllardır emek, barış, kardeşlik ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bugün emekten yana, barıştan yana, işçiden yana arkadaşlarımız belediye başkan adaylarımız bugün DİSK'li işçilerle buluşuyor. Eğer hak haksızlıktan yüce, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok, biz kazanacağız. Demokrasi kazanacak. Emekten yana olanlar, devrimciler kazanacak. Aliağ'da belediyeyi kaybedince işçi arkadaşlarımızı kapının önüne koydular. Biz o arkadaşlarımızdan bazılarını büyükşehir'e gönderdik. Bize diyorlar ki 'işçileri çıkarmayacağız'. Biz onların işçi düşmanı olduğunu AKP'nin Genel Başkanından biliyoruz.11 gün sonra sandık güvenliği bize emanet. Hırsız var demek suç değil. 31 Mart'ta kediler trafoya girmesin. 14 Mayıs'ta bir yenilgi yaşadık ama mezvileri kaybetmemeliyiz" dedi.

Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnay Kınay ise, "Ben hiç yandaşlarına yürümedim. Ben hep yoldaşlarla yürüdüm " diyerek işçileri selamladı.

ÇANKIRI'YA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÖNDERMESİ

Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, rakibi Ceyda Bölünmez Çankırı'ya, İstanbul Sözleşmesi üzerinden yüklendi. Mutlu açıklamasından, "Kendisi benim rakibim değil ama rakibim gözüken aday, İstanbul sözleşmesinden çekilirken elini kaldıran bir kadın" dedi.



" TUGAY'IN TARAFIZ"

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan konuşmasında, "Buraya gelme amacımız Türkiye'nin dört bir yanında mücadelemizle devam ediyor. Bize destek çıkan sadece işçi sınıfıdır. Bizi güçlü yapan sizlersiniz. Bu örgütlülük Türkiye'nin dört bir yanındadır. Demorkasi ve emek mücadelesi veriyoruz. Ülkemizdeki eşitsizlikler karşı mücadele veren bir örgütüz. Bizim sözümüz var. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Bu sebeple emekten, işçiden yana olanlarla yürüyoruz. Bu seçimlerde taraf olduk. Biz aydınlık Türkiye'nin tarafıyız. Biz barıştan ve kardeşlikten yana tarafsız. Biz laik Türkiye'den yana tarafız. İşçi sınıfının kazanımları ancak özgürlükçü, katılımcı bir demokrasi ortamında sağlanır. Emekten yana demokrasi olmazsa hakkımızı alamayız. İşçi sınıfının örgütlülüğü olmazsa demokrasi olmaz. İzmir'de emekten yana olan CHP'li büyükşehir belediye başkan adayı Cemil Tugay'ın tarafındayız. İlçe belediye başkan adaylarının sonuna kadar yanındayız. Belediye bütçesi halkın bütçesidir ve halk için kullanılmalı. Yerel hizmetler kamu hizmetidir, kamu hizmeti belediyenin kendi imkanlarıyla ve işçileriyle verilmelidir. Belediyeler kutsal bir görev yapıyor ancak bu hizmeti götüren işçilerdir. Belediye başkanlarına inanıyorum, önceliğe işçilere verecekler" ifadelerine yer verdi.

TUGAY SÖZ VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, " Bugün sizleri ziyarete geldim. Bu herhangi bir ziyaret değil. Binlerce isimsiz emekçinin bedellerle kurduğu onurlu bir örgüte geldim. Bunun bilincine varmış bir arkadaşınız olarak emek mücadelesine katkı veren herkesi kucaklıyorum. Ülkemiz çok zor zamanlardan geçiyor. AKP ülkeyi bir avuca tahsis etti. ülkemizi açlığa mahkum etti. Bu seçimde kırımızı kart görmezse bizi kötü günler bekliyor. Hükümet ya örgütsüz yığınlar istiyor ya da her dediklerini onaylanacak yandaş sendikalar istiyor. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak zorundayız. Hiçbir AKP'li belediye disk'in örgütlenmesine izin vermiyor. Rahmetli başkanımız Piriştina fazla mesai ödenmeden asgari ücretle çalışkan işçilerin sendikal örgütlenmesinin önünü açmıştı. Kocaoğlu taşeronu bitirdi. 25 yıldır Büyükşehir belediye başkanları emeğin hakkını gözeten toplu sözleşmelere imza attılar. Emekçilerimizin ise fedakarca çalıştılar ve aldıkları her kuruşun hakkını ödediler. Bu dönemde de birlikte çalışacağız. İşçilerimizin emek karşıtı politikadan zarar görmesini sağlayacağız. En iyi TİS'i yapmak için uğraşacağız. Sendikalar sadece pazarlık yapan kurumlar değil, demokrasi mücadelesi veren örgütlerdir. Bu alanda da önemli işler yapacağız. Kamu kurumları vergilerle hizmet için çalışır. biz gecemizi gündüze katarak en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Biz hep beraberiz. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi hepimiz beraberiz ve birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

DEMOKRASİ DERSİ

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise, "Bugünün starları belediye başkan adaylarımız. Ben buradaki tablodan şunu görüyorum; burada emek düşmanı birileri yok. Haksızlığa uğradığı da susacak bir aday yok. Burada sizin gerçek temsilcilerimiz var. Emek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Partimiz kadınlara ve gençlere daha çok yer vermek için adaylarımızı değişti. Daha çok kadın ve genç başkan İzmir'e yakışır. Cemil Tugay gibi işçi dostu bir belediye başkanı İzmir'e yakışır. O zaman yapacak bir şey var 31 Mart'ta cemil Tugay'ın rekor oyla seçiyoruz. İzmir'e ve Türkiye'ye demokrasi dersi veriyoruz" dedi.