AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Kanunu'nda kritik bir değişikliği değerlendirmeye aldı. Edinilen bilgilere göre, kanun teklifi taslağında sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulması da seçenekler arasında bulunuyor.

30 günde sahiplenilmezse

Parti yetkilileri, İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan ‘uyutma’ yöntemini incelemeye başladı. Planlanan düzenlemeye göre, belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayımlayacak. İlanlarda yer alan ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler, enjeksiyon yöntemiyle uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerin ardından barınaklar boşaltılarak yeni köpekler getirilecek. Bu süreç düzenli olarak tekrarlanacak ve uygulama kırsal veya kentsel ayrım gözetmeksizin hayata geçirilecek.

AK Parti'nin bu tartışmalı düzenlemesi hayvanseverler ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Düzenlemenin getireceği etkiler ve uygulanabilirliği merak konusu.