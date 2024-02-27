Sarnıç Mahallesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Dağ, üretim tesislerine girerek işçilerle sohbet etti.

Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, yıllarca milletvekili olarak İzmir'e hizmet ettiğini hatırlattı.

Şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu belirten Dağ, "Artık bize yeni bir hizmet etme durumu doğdu. Bugüne kadar bir hikaye yazdık. Artık 1 Nisan'dan sonra sizlerle beraber bir destan yazma zamanı. 1 Nisan'dan sonra hep birlikte destan yazacağız." dedi.

Sosyal belediyecilik konusunda önemli projelerinin olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"İzmarketler oluşturarak, dezavantajlı mahallelerimizde yaşayan kardeşlerimizin buralardan istifade etmelerini sağlayacağız. Hepinizin evladı vardır. Evladınız üniversiteyi kazandığında ilk başlarken 'Maliyeti nasıl karşılayacağım?' diye düşünmüşsünüzdür. İzmir'den üniversite sınavını kazanan evlatlarımıza ilk başladığı yıl, can suyu olması için 10 bin lira destek ödemesi yapacağız. Bunu da hep birlikte sağlayacağız."

Seçimlerden sonra çok çalışacaklarını kaydeden Dağ, "İzmir'de iş yaptıkça, tabii ki mırıldanmalar olacak. Benim özellikle 1 Nisan'dan sonra tüm emekçi kardeşlerimin bize sonuna kadar destek olacağından şüphem yok. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan da fabrika çalışanlarından destek istedi.