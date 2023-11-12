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İYİ Parti'nin Parti İçi Eğitim Başkanlığı tarafından Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Maziden Atiye Milli Yükseliş' paneli düzenlendi. Panelde Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Taşansu Türker ve emekli büyükelçi Halil Akıncı konuşmacı olarak yer aldı. Panele İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'AKIL VERENLERİN AKLINI BAŞINA ALMASI LAZIM'



Panelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki tartışmalara ilişkin, "Öncelikle ben yargının bünyesinde hukuku uygulamakla, hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü olan bu kurumların kavgasını çok ciddiye alıyorum. Bunun bir devlet krizi, anayasa krizi olduğuna inanıyorum. Nitekim böyle inandığımız için de ilk defa bizim partimiz bu konuda tavır koydu ve benim imzamla da 3 sayfayı geçen önerilerimizin de içinde yer aldığı bir açıklama yaptık. Ayrıca bu krize sebep olan kurumların mensupları hakkında da biz suç duyurusunda bulunduk, takip ediyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de çok zor durumda bırakan, milletvekillerinin kıymetiharbiyesini düşüren, buna karşılık hukukun üstünlüğü konusu zaten tartışma konusuydu Türkiye'de; o konuyu tamamen gerçek haline getiren ve hukukun uygulanmasını, adaletin uygulanmasını ortadan kaldıran, kim güçlüyse onun hukukunun onun hakkının önde olduğu bir Türkiye'yi gösteriyor bu. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bu bir devlet krizi. Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, onun bu konuda yol vermesi söz konusuysa bu çok tehlikeli. Son derece yanlış bir konu. Kendisinin ve bu konuda ona akıl verenlerin aklını başına almaları lazım" dedi.



'ERDOĞAN, BU KONUDA BİR TAVIR KOYMAK ZORUNDA'



Türkiye'de milletin kabul etmesi halinde anayasa değişikliği yapılabileceğini belirten Akşener, "Ama eğer siz şu anda geçerli olan anayasayı askıya alırsanız, var olan anayasanın hükümlerini yok kabul ederseniz, maddelerine itiraz ederseniz o zaman o ülkede hukuk kalmaz, anayasa çiğnenmiş olur. Tekrar söylüyorum; son derece yanlış bir durumdur. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal Anayasamızın kendisine vermiş olduğu hakemlik görevini, uzlaştırma görevini ve bu hukuki kavganın, yani hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır. İYİ Parti bu konuda hukukun yanındadır. Devlet kurumlarının ve aynı zamanda hukuk uygulamakla görevli kurumların kavgasının, birbirine düşmesinin önüne geçilmesi lazım. Bunu gerçekten çok çok önemli buluyorum" diye konuştu.



'TÜRKİYE, DÜZENİNİ MUHAFAZA ETMEK ZORUNDA'



Bugün bir internet sitesinde bir yazı okuduğunu ve o yazıyı herkesin okuması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Sayın Erdoğan başta olmak üzere. Bir tarihçi olarak o gözle baktığımda, yani umarım ülkemizde tarih tekerrür etmez. Ülkemizde zaten etrafımız ateş çemberi, pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye sakinliğini, iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Şayet anayasa değiştirilecekse onlar önerilir, onlar üzerinde tartışılır bu başka bir şey. Bugün itibarı ile herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır" dedi.