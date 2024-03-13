DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de Vatandaşlarla Buluşuyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim programı kapsamında yarın İzmir'de vatandaşlarla bir araya gelecek. İzmir teşkilatını ziyaret etmek üzere şehre gelen Babacan, seçim otobüsüyle İzmirlilere selamlayacak.

İzmir Ziyaret Programı

Ali Babacan, ziyaret kapsamında şu ilçeleri gezecek:

Tire

Torbalı

Buca

Konak

Bornova

Bayraklı

Karşıyaka

Akşam saatlerinde İzmir'den ayrılacak olan Genel Başkan, ziyaretinde İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Karaosmanoğlu, İzmir İl Başkan Vekili Mesut Demir ve diğer belediye başkan adayları ile bir araya gelecek.

Kadın Belediye Başkan Adayları Dikkat Çekiyor

DEVA Partisi'nin İzmir teşkilatı, yerel seçimlere 9 kadın belediye başkan adayıyla katılarak dikkat çekmişti.

İşte Babacan'ın ziyaret programı:

11:00-11:30 Seçim Otobüsüyle Tire İlçe Turu

12:30-13:00 Seçim Otobüsüyle Torbalı İlçe Turu

14:00-15:00 Seçim Otobüsüyle Buca İlçe Turu

15:00-15:45 Seçim Otobüsüyle Konak İlçe Turu

15:45-16:30 Seçim Otobüsüyle Bornova İlçe Turu

16:30-17:30 Seçim Otobüsüyle Bayraklı İlçe Turu

17:45-18:45 Seçim Otobüsüyle Karşıyaka İlçe Turu

19:00 Program Bitişi