Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de 2 Haziran 2013 gecesi Yunus Emre Caddesi'nde polisler ve eli sopalı esnaf tarafından dövülerek yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11'nci yılında aynı yerde anıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ali İsmail Korkmaz'ın anma törenine annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve abisi Gürkan Korkmaz da katıldı.

Gezi Olayları sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Sertaç Durdu bir açıklama yaptı.

Gezi Direnişinin, Ali İsmail ve arkadaşlarının katledilmesinin 11'inci yılında olduklarını belirten Sözcü Sertaç Durdu, "Başta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz Etem Sarısülük'ü, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Abdullah Cömert'i, Medeni Yıldırımı'ı, Ahmet Atakan'ı Hasan Ferit Gedik'i ve Berkin Elvan'ı saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüz var onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Programda söz alan Emel Korkmaz ise, “Buraya gelmek o kadar çok canımı yakıyor ki. Ben beş sene gelemedim. Geldikten sonra hep şunu dedim, keşke hiç gelmeseydim ve Ali'nin ulu orta bir yerde darp edildiğine şahit olmasaydım. Burada Ali'nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu? buraya her geldiğimde Ali'nin ‘vurmayın' dediği cümleleri aklıma geliyor. Görüntüleri izleyemedim ama hep bunları söylemiş. Ali 38 gün direndi. Şu an aramızda yok ama yüzlerce, binlerce Ali İsmail var. Ali İsmail'e sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bu arada bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, İsrail'in katliamına direnen Filistin halkına ve Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine verildi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki törende Ali İsmail Korkmaz'ın vefatının ardından düzenlenen anma törenlerinden kesitler sunuldu. Ardından Gezi Direnişinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.