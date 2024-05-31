Galatasaray ile Fenerbahçe arasında her geçen gün tırmanan gerilimin son adresi Kalamış'tı ve istenmeyen olaylar yaşandı.

Taraflar arasında gerginlik yaşandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya gelirken hemen bitişikteki sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisi'nde 80 kişilik şampiyonluk yemeği vardı. İki grup arasında gerginlik yaşandı, meşaleler atıldı.

Ali Koç'tan örnek davranış

Koç'u dinlemeye gelen Fenerbahçe taraftarı Galatasaray tesislerinin girişindeki sarı-kırmızılı armayı yerinden söktü. Gece bitiminde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan örnek bir davranış geldi.

"Zararı karşılayacağım"

Galatasaray Kalamış Tesisleri'ne gecenin ilerleyen saatlerinde giden Koç, hasar tespiti için orada olan sarı-kırmızılı idareci Bora Bahçetepe ile de görüştü.

Ali Koç, yönetimler arasındaki gerginlik ne seviyede olursa olsun armaya saygısızlık yapılmaması gerektiğini belirterek "Yaşananlar için özür diliyorum. Arma, bayrak gibi değerler kulüplerin kutsalıdır; Galatasaray arması neyse bizim için Fenerbahçe arması da odur. Sizin stadınızda da bayrağımıza dokunulduğu için tepki göstermiştik. Zararınızı karşılayacağım, armayı da ben yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

Küfürlere de tepki gösterdi

Ali Koç olaylı gecenin erken saatlerindeki konuşma esnasında Galatasaray kurucusu Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahüratlara da tepki gösterdi. Koç, pek çok ismin hedef alındığı küfürlü tezahüratlarla ilgili "Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen'i onun içine koymanız çok büyük saygısızlık." diyerek taraftarları yatıştırdı.