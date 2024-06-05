Kulüp, Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz'ın yeni sezonda da A takımda yer alacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon altyapıdan profesyonel yapılan bu genç oyuncular, Petkimspor formasıyla önemli tecrübeler kazandılar. Bu sayede hem kendilerini geliştirdiler hem de takıma önemli katkılarda bulundular.

Petkimspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Altyapımızdan yetişen ve profesyonel sözleşme imzaladığımız genç oyuncularımız bu sezon da A takım kadrosunda yer alacaklar. Kendilerine yeni sezonda başarılar dileriz."