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Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez Play-Off oynayıp Avrupa vizesi almayı başaran Aliağa Petkimspor, altyapıdan profesyonel yaptığı genç oyuncuları yeni sezonda da takımda tutmaya karar verdi.

Gelecek sezon için Petkimspor Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz'ın takım kadrosunda kalacağını açıkladı. Kulüp açıklamasında, "Altyapımızdan yetişen ve profesyonel sözleşme imzaladığımız genç oyuncularımız bu sezon da A takım kadrosunda yer alacaklar. Kendilerine yeni sezonda başarılar dileriz" sözlerine yer verildi.

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Editör: Engin Keskin