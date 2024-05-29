Yazarlığını ve yönetmenliğini ALBET Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt'un üstlendiği oyun, günümüzde ünlü olma algısının değişmesine, görünürlük ve kimlik arayışına absürt bir bakış açısıyla ele alıyor.

Alkışlarla yaçlanan gösteri

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu ve çok sayıda tiyatrosever tarafından izlendi. 40 kişilik ALBET ekibinin etkileyici performansları ve Kness Up grubunun müzikleri izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanal dünyanın tuzağına dikkat çekildi

Oyunda, günümüzde popülerlik ve beğeni kazanmanın sanal dünyada nasıl kolaylaştığı, bu durumun ise bireylerin kimlik arayışlarını ve benlik algılarını nasıl etkilediği sorgulanıyor. Eğlenceli bir dille işlenen eser, izleyicileri kahkahalara boğarken aynı zamanda derin düşüncelere de sevk ediyor.

Gecenin sonunda ALBET oyuncuları büyük bir alkış yağmuruna tutuldu. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt'a çiçek takdim ederek emeği için teşekkür etti. Bozkurt ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Salonu dolduran tiyatroseverlere, ASEV ailesine, ALBET oyuncularına ve teknik ekibine, sanatın ve sanatçının her daim yanında olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.