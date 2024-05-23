Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı, şampiyonada yarı finale kadar yükselerek önemli bir başarı elde etti. Takım, dikkatleri üzerine çekiyor ve 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Karabağlar Spor Salonu'nda oynanacak olan yarı final müsabakalarında da başarılı olması durumunda finale yükselecek.

İzmir Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen şampiyona, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı, gösterdiği performansla izleyicilerin takdirini kazanıyor. 50 takımın katıldığı şampiyonada rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen Aliağa ekibi, 25 Mayıs Cumartesi günü Karabağlar Spor Salonu'nda Kask Atletik, Dikili Rodos ve 35 Yıldız Spor Kulübü ile finale çıkma mücadelesi verecek. Karşılaşmalar, saat 13.00'ten itibaren başlayacak.

"Oyuncularımızın motivasyonu çok yüksek"

Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübü Başkanı Bilal Özkurt, İzmir kupasını Aliağa’ya getirmek istediklerini belirterek, “Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada herkesi hayran bırakan bir performans sergiliyorlar. Yarı final karşılaşmalarından da üstün ayrılacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızın motivasyonu çok yüksek. Hepsi İzmir Kupasını kaldırmak ve Aliağa’ya getirmek için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.