Birliğin, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Urla, Selçuk, Güzelbahçe, Balçova, Narlıdere ve Menderes ilçelerini kapsayan seçimleri Urla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Sandıktan çıkan isim Mustafa Günay oldu.

'Yarımada Fark Yaratacak'

Urla Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, birlik üyeleri tarafından birlik başkanı, encümen üyeleri ve komisyonlar yeniden seçildi. Yeni başkan seçilen Mustafa Günay, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de üstlendi.

Mustafa Günay, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisini ve birlikte çalışacağı arkadaşlarını seçen üyelere teşekkür ederek, "Şahsımı ve birlikte görev yapacağımız arkadaşlarımızı seçerek göstermiş olduğunuz teveccüh ve güvene layık olmaya çalışacağız. Yarımada Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımızı kaldığı yerden devam ettirip, Yarımada'ya daha iyi hizmet getirmek için çalışacağız" dedi.

Yarımada'nın Önemi ve Geleceği

Günay, Yarımada'nın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bölgeyi turizmin başkenti yapmak için çalışacaklarını söyledi. Ekolojik dengeyi koruyacaklarını ve kent ile kırsal bölgeleri bir bütün olarak ele alacaklarını belirtti. Günay, "Sadece üstün kamu yararını esas alan su, toprak, arazi, ulaşım, atık ve enerji yönetimlerine değil, göç, yoksulluk, işsizlik, eşitsizlikler ve kent suçlarına da yönelerek, kır, şehir ve bölgede 'planlama - yönetim - örgütlenme' dinamiklerine çalışacağız" diye konuştu.

Yerel Yönetim Anlayışına Taze Bir Nefes

Mustafa Günay, yerel yönetim anlayışını taze bir nefes getireceklerini ifade ederek, "Deniz ve toprağın bahşettiğini emanet bilerek Yarımada'da değişimi görünür ve yaşanır kılacağız. Yarımada Belediyeler Birliği'ni yeniden yapılandırmak, kendimizi yerelin bütüncül ve barışçıl yaşamına adamak için çalışacağız. Hep beraber Yarımada'yı kalkındıracağız" dedi.

Yarımada Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Mustafa Günay'ın liderliğinde, bölgenin ekolojik ve ekonomik değerlerinin korunarak kalkındırılması için çalışmaların hızla devam edeceği belirtildi.