Altay'ın Kümede Kalma Mücadelesi

1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını yitiren Altay, deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.

Geçmiş Haftanın Ardından

Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 yenilerek kümede kalma umutlarını kaybeden Altay, bu hafta Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Ali Yılmaz tarafından yönetilecek. Ligde 15 puanla 17'nci sıraya gerileyen İzmir ekibi, 4'üncü sıradaki Sakarya temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Takım Durumu

Sakatlığı bulunan sol kanat oyuncusu Eren, forma giyemeyecek durumda. Kaleci Ozan'ın hastalıktan çıkmasıyla birlikte, Enes Yetkin'in hafif sakatlığı bulunmasına rağmen durumu belirsizliğini koruyor. Deplasmanda bu sezon sadece 1 kez galibiyet elde eden Altay, rakibinin iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazanmıştı.