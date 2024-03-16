Altınordu Trabzon'u Ziyaret Etti

TFF 2. Lig’deki mücadelede 1461 Trabzon, İzmir temsilcisi Altınordu’yu ağırladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altınordu'nun, Trabzon’daki 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.

Karşılaşmanın Detayları

Altınordu ile 1461 Trabzon FK arasındaki mücadele, 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında gerçekleşti. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan maçta, ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı kazanan Altınordu'da Devrim Taşkaya'nın atışından yararlanamadığı bir an yaşandı. Ancak 40. dakikada Batuhan'ın golüyle 1461 Trabzon öne geçti.

Altınordu'nun Çabası

Altınordu, 52. dakikada Onurcan'ın attığı golle eşitliği sağladı. Ancak kısa süre sonra, 56. dakikada Emir'in golüyle 1461 Trabzon tekrar öne geçti ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında başka gol olmadı ve Altınordu, deplasmandan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu 31 puanda kalırken, 1461 Trabzon FK ise puanını 55'e yükseltti.

Gelecek Planlar

İlk yarıda İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Altınordu'nun gelecek maçı evinde lider Erokspor’u ağırlayacak.