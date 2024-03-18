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Sakaryaspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacakken, Altay ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla Sakaryaspor, puanını 47'ye yükseltirken, Altay ise 15 puanda kaldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada Sakaryaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Sakaryaspor'un gollerini 35. dakikada penaltıdan Kassongo ve 58. dakikada Del Valle kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.