TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç'e 1'inci Lig'e yükselen Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off finalini kazanarak bir üst lige yükselen Iğdır temsilcisinin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki file bekçisine teklif sunduğu belirtildi.

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Altay'dan ayrılmayı düşünen Ozan'ın hangi kulübe gideceği konusunda henüz kararını vermediği, teklifleri değerlendirmeye devam edeceği ifade edildi. Son 2 sezonda Altay'ın kalesini korumaya başlayan Ozan, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de toplam 35 maçta görev yaptı.

Editör: Sude Kula