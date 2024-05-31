Gram altın, son 24 saat içinde %0,42 değer kazanarak 2 bin 435 liraya yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıları altın alımına yönlendiriyor.
31 mayıs altın fiyatları:
- Gram Altın: Alış: 2.434,96 TL / Satış: 2.435,36 TL
- 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.202,15 TL / Satış: 2.219,72 TL
- Altın (ONS): Alış: 2.342,89 TL / Satış: 2.343,23 TL
- Reşat Altını: Alış: 15.714,47 TL / Satış: 15.880,95 TL
- Çeyrek Altın: Alış: 3.921 TL / Satış: 3.979 TL
- Yarım Altın: Alış: 7.867 TL / Satış: 7.950 TL
- Cumhuriyet Altını: Alış: 15.682 TL / Satış: 15.848 TL
- Altın (Euro/kg): Alış: 81.190 TL / Satış: 81.204 TL
Dolar ve Euro'da da yükseliş sürüyor!
İstanbul serbest piyasasında dolar 32,26 liradan, euro ise 34,97 liradan işlem görüyor. Dün doların satış fiyatı 32,2630 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,0190 lira seviyesindeydi.
Kaynak: Haber Merkezi