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İstanbul serbest piyasasında dolar 32,26 liradan, euro ise 34,97 liradan işlem görüyor. Dün doların satış fiyatı 32,2630 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,0190 lira seviyesindeydi.

Gram altın , son 24 saat içinde %0,42 değer kazanarak 2 bin 435 liraya yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıları altın alımına yönlendiriyor.

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