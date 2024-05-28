AMASYA (AA) - Amasya'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" kapsamında düzenlenen etkinlikte oyunlar oynayarak eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Vali Hüseyin Poroy İlkokulu bahçesinde "28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü" dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Geleneksel oyunları oynayarak eğlenen öğrenciler, yarışmalarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, oyunun çocukların hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Oyun oynayan çocukların liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, zihinsel beceriler geliştirme ve kendi kültürlerini tanıma gibi pek çok beceriyi kazandığını belirten Türkmen, "Dönem sonu olduğu için çocukların üzerinde stres var. Hem stresi atmak hem de çocuk şenlikleri kapsamında nitelikli bir gün geçirmelerine gayret ediyoruz. Çocuklarımızın heyecanı, sevinci zaten yüzlerinden okunuyor. Okul bahçelerimiz cıvıl, cıvıl. Eğlenmeye ve dinlenmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.











