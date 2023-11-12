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Karşıyaka'nın korktuğu oldu

Karşıyaka'nın korktuğu oldu

Voleybol Efeler Ligi 'nde Arkas Spor evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor 'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 23-25, 25-27, 27-25 ve 21-25 bitti.