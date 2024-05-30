Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan belediyenin ilçede son iki ayda 150 kaçak yapının yıkımına karar verdiği, bunlardan 80'inin İmrahor Mahallesi’nde bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yıkımlara devam edeceği belirtildi.

Bu arada, yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleri ekiplere zorluk çıkardı. Görevlilere saldıran ve ekiplere taş atan kişilere, polis biber gazıyla müdahale etti.

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy ’de, kaçak yapı ların yıkımı sırasında mülk sahipleri ile polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.