TİRAN (AA) - Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ı kabul etti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Begaj, Orgeneral Gürak ile görüşmesinde Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda çok yüksek düzeyde olduğunu ifade etti.

Begaj, iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanlarında mükemmel işbirliği bulunduğunu belirterek Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı sıfatıyla Arnavut askeri personelinin eğitimindeki sürekli yardımlarından dolayı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'a teşekkür etti.

Begaj, görüşmede ayrıca, Orgeneral Gürak’a Arnavutluk ordusunun Bayraktar İHA’larıyla tamamlanmasıyla Kosova Güvenlik Gücüne ve mevcut komutasını Türkiye’nin yürüttüğü NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) aracılığıyla Kosova’ya yaptıkları yardımları değerlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, dün başlayan Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Arnavutluk’ta bulunuyor.