Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı başladı. Kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımın sorunsuz devam edebilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerce sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi. Özellikle Artvin’de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Artvin'in Şavşat ilçesinde 65, Ardanuç'ta 38 ve Yusufeli'de 16 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin-Ardahan kara yolundaki 2 bin 650 rakımlı Sahara Dağı Geçidi’nde de ulaşım aksadı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise yolda kaldı.

ŞAVŞAT’TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Artvin’in doğusunda yer alan Şavşat ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçede, eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. İlçede hoparlörlerden çığ düşmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde anonslar yapıldı. Bölgede kapalı yollarının açılması için belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.