Toplumun birçok kesiminden tepki gören Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, İzmir’de çocuklara yaptırılan akıl almaz bir mezar ziyareti sebebiyle tepki çekmeye devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menemen’de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edildiği irticai ayaklanmaya katıldığı için, müebbet hapis cezası almış bir kişinin mezarına, müftülük tarafından ilköğretim çocuklarının götürülmesine tepki gösterdi.

Aslanoğlu, skandal ziyareti ve ÇEDES projesini sert bir şekilde eleştirdiği açıklamasında, proje adı altında yapılan faliyetlere ve Atatürk’e yönelik saldırılara karşı, yasaların uygulanması çağrısında bulundu. CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamasında, şunları dile getirdi;

MİLLETİN SİNİR UÇLARINA BASMAKTAN VAZGEÇİN

Biri Atatürk’e dil uzatıyor, biri vatan haininin mezarına sabileri götürüyor, temsil ettiği resmi makamı unutup çocuklarımızı şahsi ikbal emellerine alet ediyor. Devleti temsil eden kurumlar sus pus. Aşırılaşanlara ikbal dağıtarak cesaret veriyor, sabrımızı ölçüyorlar. Ama biz bunlara yüz yıldır olduğu gibi yine göğsümüzü siper etmeye hazırız.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Kuva-yı İnzibatiye’yi yenerek kurdu. Bu milletin sinir uçlarına basmaktan, kırmızıçizgilerini ihlal etmekten vazgeçin. Kutsal dinimizi, Atatürk’ümüzü, çağdışı gerici emellerine ulaşmak için kullananları takdir etmekten vazgeçin, yasaları uygulayın