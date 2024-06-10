Türk vatandaşları uzun süredir Avrupa’dan vize alamıyor. Türkiye, adı konulmamış bir ambargo ile karşı karşıya. Vize krizinin ne zaman çözüleceği belli değil. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin uluslararası avukatlarından Abide Gülel, vize sorununa kalıcı bir çözüm buldu. Abide Gülel, talep edenlere İngiltere ve Schengen ülkelerine vizesiz giriş imkânı sağlayan St. Lucia pasaportunu alma fırsatı tanıyor. Toplam 146 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanınan St. Lucia pasaportu ile Amerika için kolaylıkla 10 yıllık vize alınabiliyor, Kanada ve Avustralya’ya e-vize ile giriş yapılabiliyor.

Avukat Abide Gülel, St. Lucia pasaportunun nasıl alınabileceği konusunda şu bilgileri verdi:

“Saint Lucia vatandaşlığına toplamda bir kişi için 117.000 USD paket program ödemesi yapılarak İngiliz pasaportunun sağladığı imkânlara sahip Saint Lucia pasaportuna sahip olunabilmektedir. Ödenen vatandaşlık programı ücreti, ülkeye yapılacak bağış niteliğindedir. Başvuru 8 ila 12 ay içerisinde sonuçlanmakta ve başvurucular pasaportlarını alabilmektedir. İki aşamalı bir süreç gerçekleştirilmekte olup ödenen bağış miktarının büyük kısmı, ikinci aşamaya geçebilen adaylar tarafından ödenmektedir. Adayların ikinci aşamaya geçebilmesi için gerekli olan en önemli belge ise bulunduğu ülkede sabıka kaydı olmaması ve internet aramalarında itibarlı görünmesidir. Aynı zamanda İngiltere vize başvurusunun da reddedilmemiş hatta mümkünse geçerli bir vizesinin olması, parasının kaynağını da gösterebilmesi önem arz etmektedir