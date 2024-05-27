ECB yetkilisi Olli Rehn'in açıklamalarına göre, faiz indirimi haziran ayında gerçekleşebilir. Piyasalar da bu ihtimali yüksek görüyor ve 6 Haziran'da faizlerin %3,75'e indirilmesi için %88 olasılık var.

Enflasyon hedefine yaklaşma faiz indirimini tetikliyor

Enflasyonun ECB'nin %2 hedefine yaklaşması, faiz indirimi için önemli bir etken olarak görülüyor. Bu durum, ekonominin canlanması ve yatırımların artması için umut ışığı olarak değerlendiriliyor.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin haziran ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini söyledi. Bu açıklama, faiz indirimi ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Faiz indirimi ne zaman gerçekleşecek?

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, 6 Haziran'da yapılacak toplantıda alınacak. Bu toplantıda, en son enflasyon verileri de değerlendirilecek. Faiz indiriminin, Euro Bölgesi ekonomisinin büyümesini ve işsizliğin azalmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

Ancak faiz indiriminin riskleri de var

Faiz indiriminin, enflasyonda yeni bir artışa yol açması veya euro'nun değer kaybetmesi gibi riskleri de bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası, bu riskleri göz önünde bulundurarak faiz indirimi kararını verecek. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, Euro Bölgesi için büyük önem taşıyor. Bu kararın, ekonomiyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.