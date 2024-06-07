‘Sessiz ol çocuklarımız sınavda’ sloganıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, sürücüler ve vatandaşlardan, sınav sırasında korna çalmamaları ve sessiz olmaları istendi. Bu çağrı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin motivasyonlarını korumak amacıyla yapıldı.

YKS için geri sayım başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da binlerce öğrenci, geleceğini şekillendirecek olan YKS’ye hazırlanıyor. Bu önemli sınavın yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve motivasyonlarını olumsuz etkileyecek faktörlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar hız kazandı.

Trafik polislerinden örnek davranış

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav gününde öğrencilerin konsantrasyonlarını bozmamak adına sessizlik çağrısı yaptı. Trafikte korna çalmanın öğrencilerin dikkatini dağıtabileceğine vurgu yapılan kampanyada, trafik polisleri sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirerek hassasiyet göstermelerini istedi. Etkinlik kapsamında, bilgilendirme afişleri dağıtılarak halkın desteği talep edildi.

Sürücülere ve vatandaşlara sessizlik uyarısı

YKS öncesinde başlatılan kampanyada, özellikle sınav merkezlerinin çevresinde gürültü yapılmaması gerektiği vurgulandı. Trafik polisleri, sürücülerin kornaya basmaması, yüksek sesle müzik dinlememesi ve sınav sırasında sessizliği korumaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Halkın duyarlılığına çağrı

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav gününde vatandaşların da sessizlik konusunda duyarlı olmalarını ve öğrencilere destek vermelerini istedi. Yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarısı için sessizlik önemli. Sınav gününde hepimiz üzerimize düşeni yaparak, onların başarılarına katkı sağlayabiliriz” denildi.