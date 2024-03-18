Aydın’da “yeşil altın” olarak bilinen enginarın hasat sezonu başladı. Yaklaşık 6 bin 500 dönüm arazide ekimi yapılan enginardan bu yıl 8 bin ton rekolte bekleniyor.

Sakız enginarı ve Bayrampaşa enginarı

Ağustos sonu ve Eylül ortalarında dikilen “sakız enginarı” Kasım ve Aralık aylarında, “Bayrampaşa enginarı” ise bahar mevsiminde hasat ediliyor. Karaciğer dostu olarak bilinen enginar, sofralarda yerini almaya başladı.

Tarlada 20 TL, lokantada 400 TL!

Sabahın erken saatlerinde tarlalara inen üreticiler, enginarları hasat ederek aracılara teslim ediyor. Tarlada 20 TL’ye satılan enginar, aracı sayısı arttıkça ve lokanta ve restoranlarda işlenerek sunulduğunda fiyatına 20 kat zam yapılarak 400 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Aracı sayısı fiyatları artırıyor

Enginarın tarladan sofraya uzanan yolculuğunda fiyatının artmasına neden olan en önemli etkenler aracı sayısının fazlalığı ve lokanta ve restoranlarda uygulanan yüksek fiyat politikası olarak görülüyor.