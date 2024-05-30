Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da pamuk çapalama yevmiyelerini yeniden düzenledi.

Ücretler belli oldu

Kurul, pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Söke ve Koçarlı ilçelerinde işçilerin günlük yevmiyelerini 700 TL olarak belirlerken, Aydın’ın diğer pamuk üretimi yapılan ilçelerinde ise bu ücret 600 TL olarak tavsiye edildi.

Söke ve Koçarlı ilçelerindeki mesai süresinin diğer bölgelere göre 1.5 saat daha uzun olması nedeniyle, bu bölgelerdeki işçilerin yevmiyeleri daha yüksek tutuldu.