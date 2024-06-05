25 Mayıs akşamı yatsı namazından çıkarak evine yürüdüğü sırada Zafer Mahallesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan Halil Özsağoğlu, bacağından ısırıldı. Ertesi gün Nazilli Devlet Hastanesine giderek kuduz aşısı olan Özsağoğlu, aynı gün bisikletle yine aynı caddeden geçerken yeniden köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışırken bisikletinden düşen ve başını zemine çarparak ağır yaralanan Özsağoğlu, ambulansla hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Beş günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alınan Özsağoğlu'nun yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Özsağoğlu, vücudundaki birçok yerin hala ağrıdığını belirterek, "Ben bu olayı yaşadım başkaları yaşamasın" dedi.