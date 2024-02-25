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Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı.

Karşı yönde ilerleyen Pamukkale Turizm firmasına bağlı 06 DTL 152 plakalı şehirler arası yolcu otobüs ü, devrilen direğe, ardından da aynı giden Muzaffer Göçhan yönetimindeki 20 TE 352 plakalı kamyonete çarptı.