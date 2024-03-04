Belediye Bandosu’nun efsanevi şefliği görevini uzun yıllar icra etmiş, Ayvalık’ın yüzü olarak tanınan Ergün Tekincan için “Anma Programı” gerçekleştirildi. Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun bir katılımın yaşandığı anma töreninde, Ayvalık Belediye Bandosu, bu kez efsanevi şef için, şarkılar ve marşlar seslendirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, Ergün Tekincan’ın aile üyeleri ve sevenlerinin de katıldığı programda Tekincan’ın portresinin yapıldığı resim, Atatürk anıtının önünde başköşede yer aldı. Programda Başkan Ergin, ailesi ve yakınlarının anma konuşmalarının ardından lokma hayrı yapıldı.