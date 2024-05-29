172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın Ayvalık'ta ilk kurşun atışının 105. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Çelenk koyma töreninin ardından, Alibey (Cunda) Adası'nda Ali Çetinkaya büstüne çiçekler bırakıldı.

Geniş katılımla anma töreni

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Belediye Başkanı Ergin’in anlamlı konuşması

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, “Bugün, bu toprakları savunmak için ateşlenen ilk askeri kurşunun, kahramanlarımızın aziz ruhlarını ve hatıralarını anmak için buradayız. 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ta 172. Alayın komutanı Yiğit Yarbay Ali Çetinkaya ve yiğit askerleri vardı. Bu ilk kurşun, tüm yurda ve dünyaya mal oldu. Ayvalık çevresinden topladığı milis kuvvetlerle cephe oluşturdu ve bu onur Ali Çetinkaya ve arkadaşlarına nasip oldu. Bu felsefenin inancın eseri olan Ayvalık’ta biz bu gururu 105 yıldır yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz” dedi.

Yarbay Ali Çetinkaya'nın kahramanlığı ve Ayvalık'ın tarihine mal olmuş bu an, katılımcılar tarafından duygusal anlarla yad edildi.